Borsa İstanbul'da Günün İlk Yarısında Yatay Seyir: BIST 100 Endeksi 9.873,45'te

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,04 değer kaybederek 9.873,45 puana geriledi. Küresel gelişmelere dikkat çekiliyor.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 13:23
Borsa İstanbul'da Günün İlk Yarısında Yatay Seyir: BIST 100 Endeksi 9.873,45'te

Borsa İstanbul'da Günün İlk Yarı Performansı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,04 değer kaybederek 9.873,45 puana indi. Saat 13.00 itibarıyla, önceki kapanışa göre 4,14 puan azalışla bu seviyeyi gördü.

İşlem Hacmi ve Sektörel Dağılım

Toplam işlem hacmi 39,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi %0,2 değer kazanırken, holding endeksi ise %0,2 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran madencilik sektörü %1,33 ile dikkat çekerken, en çok kaybettiren sektör %2,7 ile iletişim oldu.

Küresel Piyasalar ve Etkiler

Küresel piyasalar, ABD'nin gümrük vergisi politikalarının sonuçları ile endişelerini sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileriyle ilgili adımları, dünya ekonomisinin enflasyon ve resesyon ikilemi üzerindeki etkisini artırıyor.

Analistlerin Gözlemleri

Analistler, öğleden sonra yurt içinde ve yurt dışında veri akışının sakin olacağını belirtiyor. Teknik açıdan, BIST 100 endeksi için 9.800 ve 9.750 seviyelerinin destek, 9.900 ve 10.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydediyorlar.

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