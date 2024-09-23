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Borsa İstanbul'da İlk Yarıda Durağan Seyir

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında hafif bir kayıpla 9.897,64 puana geriledi.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 13:19
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 13:19
Borsa İstanbul'da İlk Yarıda Durağan Seyir

Borsa İstanbul'da İlk Yarıda Durağan Seyir

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,03 değer kaybederek 9.897,64 puana düştü. Saat 13.00 itibarıyla, önceki kapanışa göre 2,62 puan azalış gösterdi. Toplam işlem hacmi ise 34,4 milyar lira olarak kaydedildi.

Endeks Değişimlerine Göz Atalım

Bankacılık endeksi %0,79 değer kazanırken, holding endeksi %0,50 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran finansal kiralama ve faktoring %2,25 artış gösterirken, madencilik endeksi en çok gerileyen sektör oldu ve %2,15 değer kaybetti.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gerçekleştirdiği 50 baz puanlık faiz indiriminin ardından, bu hafta açıklanacak yoğun veri gündemi nedeniyle karışık bir seyir gözlemleniyor. Analistler, para piyasalarında yıl sonuna kadar Fed'in 75 baz puan daha faiz indirimine gideceği yönündeki beklentilerin fiyatlandığını belirtiyor. Bu fiyatlamaların ardından verileri takip ederek piyasalardaki oynaklığın artabileceği ifade ediliyor.

Yurt Dışında Beklenen Veriler

Analistler, öğleden sonra ABD'de imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin izleneceğini duyurdu. Teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.600 puanların destek seviyeleri olarak belirlendiği, 10.000 ve 10.150 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğu aktarıldı.

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