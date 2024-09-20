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Borsa İstanbul'da İlk Yarıda Düşüş

BIST 100 endeksi, ilk yarıda değer kaybı yaşayarak 9.964,76 puana düştü.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 13:09
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 13:09
Borsa İstanbul'da İlk Yarıda Düşüş

Borsa İstanbul'da İlk Yarıda Değer Kaybı

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,11 değer kaybederek 9.964,76 puana geriledi. Bu düşüş, piyasanın genelinde bir azalma eğilimi olarak dikkat çekiyor.

İşlem Hacmi ve Sektörel Performans

Öğle saatlerinde, endeksin 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,85 puan azalış gösterdiği kaydedildi. Gün içinde toplam işlem hacmi ise 31 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,21 ve holding endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti.

Sektör Endeksleri Üzerine Değerlendirme

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran sektör yüzde 1,33 ile iletişim olurken, en çok gerileyen sektör ise yüzde 1,9 ile spor oldu.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Küresel piyasalarda, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed) 4 yıl aradan sonra 50 baz puanlık bir faiz indirimi gerçekleştirmesi, yatırımcıların "yumuşak iniş" beklentisini artırdı. Bu durum, risk algısında bir azalmayı beraberinde getiriyor.

Analistlere Göre Teknik Seviyeler

Analistler, günün ilerleyen saatlerinde Avro Bölgesi veri setlerine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, BIST 100 endeksi için teknik açıdan önemli seviyeler; 9.900 ve 9.700 puanları destek, 10.000 ve 10.150 seviyeleri ise direnç olarak öne çıkıyor.

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