Borsa İstanbul'da rekor açılış: BIST 100 11.347,39’a yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne %0,30 yükselişle 11.347,39 puan seviyesinden başlayarak rekor açılış yaptı.

Piyasa Özeti

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %1,61 değer kazanarak 11.313,90 puan ile rekor seviyeden tamamlamıştı. Açılışta endeks, önceki kapanışa göre 33,49 puan ve %0,30 artışla 11.347,39 puana çıktı.

Bankacılık endeksi %0,39, holding endeksi %0,32 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran %0,94 ile tekstil deri, en fazla kaybettiren ise %0,32 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Yurt İçi ve Küresel Etkenler

Küresel piyasalarda yatırımcıların odağında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşma bulunuyor. Yurt içinde ise BIST 100, dün 13 ay sonra kırdığı rekorun ardından küresel endekslerden pozitif ayrışarak yeni güne de rekor seviyelerle başladı.

Analistler Ne Söylüyor?

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi verisinin; yurt dışında ise Powell'ın Jackson Hole konuşmasının izleneceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 için 11.400 ve 11.500 seviyeleri direnç; 11.300 ve 11.200 puanları ise destek konumunda değerlendiriliyor.