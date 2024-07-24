Borsa İstanbul'da Yatay Açılış

Borsa İstanbul Güne Yatay Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,03 yükselerek 11.092,63 puandan işlem görmeye başladı.

Endeks Değişimleri

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışına göre 3,10 puan ve yüzde 0,03 artış gösterdi. Bankacılık endeksi yüzde 0,15 ve holding endeksi yüzde 0,23 değer kaybetti. Sektörler arasında en çok kazancı sağlayan yüzde 0,63 ile taş ve toprak sektörleri olurken, yüzde 0,23 ile iletişim en fazla kaybettiren sektör oldu.

Geçtiğimiz Günkü Performans

Dünki işlemlerde Borsa İstanbul, düşüş eğilimini sürdürerek BIST 100 endeksini yüzde 0,74 azalışla 11.089,53 puanda tamamladı.

Küresel Piyasalar Üzerindeki Etkiler

Analistler, ABD'nin büyük şirketlerinde açılan bilançoların, şirket kârlılıklarının beklentilerin altında kalması sebebiyle artan satış baskısı oluşturduğunu ve bu durumun küresel hisse senedi piyasalarında olumsuz bir seyir izlediğini belirtti. Ayrıca, ABD'dez yoğunlaşan bilanço sezonunun, şirketlerin finansal sonuçlarının piyasaların yönü üzerinde etkili olduğunu kaydettiler.

Merkez Bankası Faiz Kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçtiğimiz gün politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutma kararı aldı. Merkez Bankası, politika metninde "enflasyonla mücadele konusunda kararlı olunduğu" mesajını da verdi.

Bugün Takip Edilecek Veriler

Bugün, yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi verileri, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD'de yeni konut satışları takip edilecek. Teknik açıdan, BIST 100 endeksinin destek seviyeleri 11.000 ve 10.900 puan olarak belirlenirken, direnç seviyeleri ise 11.150 ve 11.250 puan olarak kaydedildi.