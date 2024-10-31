Borsa İstanbul'da Yatay Açılış

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bugün %0,02 değer kaybıyla 9.004,60 puandan işlem görmeye başladı.

Açılışta BIST 100, önceki kapanışa göre 1,96 puanlık bir azalma yaşadı. Bankacılık endeksi hafif bir kazanç elde ederken, holding endeksi %0,04 oranında düşüş gösterdi.

Sektör Performansları

Sektör endeksleri göz önüne alındığında, spor endeksi %0,40 ile en çok kazandıran olurken, finansal kiralama ve faktoring endeksi %1,07 ile en fazla kaybettiren oldu.

Küresel Piyasalardaki Durum

Dün alım ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100, günü %0,68 değer kazanarak 9.006,55 puandan kapatmıştı. Ancak, küresel piyasalardaki siyasal belirsizlikler ve ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri nedeniyle bugün piyasalarda negatif bir görünüm söz konusu.

Veri Gündemi

Analistler, yurt içinde Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), dış ticaret dengesi ve diğer istatistiklerin yanı sıra, yurt dışında Avro Bölgesi'ndeki enflasyon ve işsizlik oranı, ABD'deki kişisel tüketim harcamaları gibi verilerin takip edileceğini vurguladı. Teknik olarak BIST 100 endeksi için 9.100 ve 9.200 puan direnç; 8.900 ve 8.800 puan destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.