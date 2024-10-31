DOLAR
34,26 0,08%
EURO
37,26 -0,07%
ALTIN
3.062,34 0,27%
BITCOIN
2.475.714,96 0,57%

Borsa İstanbul'da Yatay Açılış

BIST 100 endeksi güne hafif düşüşle başladı, küresel belirsizlikler piyasalara etki ediyor.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 09:59
Borsa İstanbul'da Yatay Açılış

Borsa İstanbul'da Yatay Açılış

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bugün %0,02 değer kaybıyla 9.004,60 puandan işlem görmeye başladı.

Açılışta BIST 100, önceki kapanışa göre 1,96 puanlık bir azalma yaşadı. Bankacılık endeksi hafif bir kazanç elde ederken, holding endeksi %0,04 oranında düşüş gösterdi.

Sektör Performansları

Sektör endeksleri göz önüne alındığında, spor endeksi %0,40 ile en çok kazandıran olurken, finansal kiralama ve faktoring endeksi %1,07 ile en fazla kaybettiren oldu.

Küresel Piyasalardaki Durum

Dün alım ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100, günü %0,68 değer kazanarak 9.006,55 puandan kapatmıştı. Ancak, küresel piyasalardaki siyasal belirsizlikler ve ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri nedeniyle bugün piyasalarda negatif bir görünüm söz konusu.

Veri Gündemi

Analistler, yurt içinde Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), dış ticaret dengesi ve diğer istatistiklerin yanı sıra, yurt dışında Avro Bölgesi'ndeki enflasyon ve işsizlik oranı, ABD'deki kişisel tüketim harcamaları gibi verilerin takip edileceğini vurguladı. Teknik olarak BIST 100 endeksi için 9.100 ve 9.200 puan direnç; 8.900 ve 8.800 puan destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.

İLGİLİ HABERLER

Tam kış mevsimine 1 kala BOTAŞ açıkladı! İşte doğalgaz tarifeleri Kasım güncellemesi

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Asya Borsalarında Karışık Seyir Devam Ediyor
2
Borsa İstanbul'da Yatay Açılış
3
Eylülde Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Artış Gösterdi
4
Eylül 2023 Dış Ticaret İstatistikleri
5
Emeklilere kritik uyarı: yüzde 30 kayıp olmaması için bu tarihi kaçırmayın!
6
İklim Değişikliği ve Ölümcül Hava Olayları
7
KDV İade ve İstisna Uygulamalarında Yeni Düzenlemeler

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ve asgari ücret zammı için net tavır: AÇIKLANDI!

Tam kış mevsimine 1 kala BOTAŞ açıkladı! İşte doğalgaz tarifeleri Kasım güncellemesi

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı

Ekim’de aldınız aldınız! Taşıt kredilerinde düşüş, koştur koştur bankaya götürtüyor

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek