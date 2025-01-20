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Borsa İstanbul'da Yükseliş: BIST 100 Günü Pozitif Tamamladı

BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,51 artarak 10.029,31 puana yükseldi. İşlem hacmi 96,9 milyar lira oldu.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 18:20
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 18:20
Borsa İstanbul'da Yükseliş: BIST 100 Günü Pozitif Tamamladı

Borsa İstanbul'da Günlük Artış

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %0,51 değer kazanarak 10.029,31 puan seviyesinden kapandı. Önceki kapanışa göre 51,37 puan artış gösteren endeksin toplam işlem hacmi ise 96,9 milyar lira oldu.

Sektör Performansları

Bankacılık endeksi %1,24 değer kazanırken, holding endeksi ise %0,14 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran madencilik endeksi %3,30 artış gösterdi. Buna karşın, en çok kaybettiren sektör metal ana sanayi oldu, bu sektör %0,75 değer kaybetti.

Küresel Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD'de yeni yönetimin uygulayacağı politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine yönelik belirsizlikler devam ediyor. Ancak, Donald Trump'ın bugün 47. ABD Başkanı olarak yemin töreni öncesi piyasalarda pozitif bir seyir gözlemleniyor.

Gelecek Beklentileri

Analistler, yarın yurt içinde konut satışları, yurt dışında ise Almanya'da Zew endeksi ile İngiltere'de işsizlik oranı verilerinin takip edileceğini belirtti. BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.150 puanın direnç, 9.900 ve 9.800 seviyesinin destek konumunda olduğu ifade ediliyor.

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