Borsa İstanbul'da Yükseliş Devam Ediyor

Borsa İstanbul'un Gelişmeleri

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün sonunda %0,09 değer kazanarak 9.757,16 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre 8,41 puan artış gözlemlenirken, toplam işlem hacmi 66,1 milyar lira olarak kaydedildi.

Sektör Performansları

Bankacılık endeksi %0,96 değer kaybederken, holding endeksi %0,27 değer kazandı. Sektörler arasında en çok kazandıran inşaat sektörü %2,59 ile ön plana çıkarken, menkul kıymet yatırım ortaklığı %1,32 değer kaybetti.

Küresel Pazar Beklentileri

Küresel piyasalarda, ABD'den gelecek makroekonomik veriler öncesinde belirsizlik durumu sürüyor. Analistler, Nvidia'nın açıklayacağı bilanço ve ABD'de yarın açıklanacak büyüme verileri ile 2. çeyrek kişisel tüketim harcamalarının piyasalar üzerindeki etkilerini gözlemleyeceklerini ifade ettikten sonra, BIST 100 endeksinin teknik olarak 9.850 ve 10.000 seviyelerini direnç, 9.650 ve 9.500 seviyelerini ise destek bölgesi olarak değerlendirdiler.

Tatil Duyurusu

30 Ağustos Cuma günü Zafer Bayramı'nın tatili nedeniyle, Borsa İstanbul'da bugünkü işlemlerin takası 2 Eylül Pazartesi tarihinde yapılacak. 29 Ağustos Perşembe tarihli işlemlerin takası ise 3 Eylül Salı günü gerçekleştirilecektir.

Yarınki Veri Takvimi

Yarın yurt içinde ticari gayrimenkul fiyat endeksi, ekonomik güven endeksi ve haftalık para-bankası istatistikleri açıklanırken, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, Almanya'da enflasyon, ABD'de büyüme ile kişisel tüketim harcamaları ve işsizlik başvuruları takip edilecektir.