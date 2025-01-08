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Borsa İstanbul Gün Sonunda Düşüşle Kapatıldı

BIST 100 endeksi, günü %0,82 düşüşle 9.890,76 puandan tamamladı. Sektörel bazda en fazla kayıp spor endeksinde yaşandı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 18:27
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 18:27
Borsa İstanbul Gün Sonunda Düşüşle Kapatıldı

BIST 100 Endeksi Gün Sonunda Düşüşle Kapatıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, %0,82 değer kaybederek 9.890,76 puandan günü tamamladı. Önceki kapanışa göre 81,27 puan azalan BIST 100 endeksi için toplam işlem hacmi 98,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Sektörel Performanslar

Bankacılık endeksi %0,97, holding endeksi ise %0,72 değer kaybı yaşadı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran sektör %0,34 ile ticaret olurken, en çok kayıp yaşayan sektör ise %3,17 ile spor olarak belirlendi.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Küresel piyasalar, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının ardından karışık bir seyir izliyor. Enflasyon ve resesyon ikilemi fiyatlamaları zorlaştırırken, Trump'ın başkanlık dönemine dair atacağı adımlara ilişkin açıklamaları piyasalardaki risk algısını artırıyor.

Gözler Yurt İçi ve Yurt Dışı Verilerde

Analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Çin'de enflasyon, Almanya'da sanayi üretimi ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan ise BIST 100 endeksi için 9.800 ve 9.700 seviyelerinin destek, 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğu ifade ediliyor.

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