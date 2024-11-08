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Borsa İstanbul Güne Düştü

BIST 100 endeksi güne düşüşle başlayarak 8.939,40 puana geriledi. Sektörlerde dalgalanmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 09:59
Borsa İstanbul Güne Düştü

Borsa İstanbul Güne Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul'daki BIST 100 endeksi, yeni güne %0,08'lik bir düşüşle 8.939,40 puandan giriş yaptı. Açılış itibarıyla, önceki kapanışa göre 6,73 puan azalarak bu seviyeye indi.

Sektör Endekslerinde Dalgalanma

Bankacılık endeksi %0,04 değer kazanırken, holding endeksi %0,39 oranında geriledi. Sektör endeksleri arasında en çok kazanç sağlayanlar iletişim sektörü oldu, bu sektör %1,99 değer kazandı. En fazla kaybeden ise %0,81 ile gıda ve içecek sektörü oldu.

Dün Gerçekleşen Alım Satım Verileri

Dün Borsa İstanbul, alıcılı bir seyir izleyerek BIST 100 endeksini %0,95 oranında artırarak 8.946,13 puanda günü tamamladı.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini 25 baz puan indirmesi sonrasında karışık bir seyir gözlemlendi. Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın sunduğu yılın 4. Enflasyon Raporu yatırımcıların dikkatini çekti.

Fed Açıklamaları Neler Söyledi?

Fed, politika faizini 4,50-4,75 aralığına çektiğini duyurdu. Açıklamada, ekonomik faaliyetlerin güçlü şekilde genişlemeye devam ettiği vurgulandı. İş gücü piyasasında genel bir gevşeme olduğu, işsizlik oranının yükselmesine rağmen düşük seviyelerinin korunduğu belirtildi.

Fed Başkanı Jerome Powell, başkanlık seçiminin kısa vadede politika kararlarını etkilemeyeceğini ifade etti. Ayrıca, 2024 yılının son toplantısında 25 baz puanlık ek bir faiz indirimi yapılma ihtimali %78 oranında tahmin ediliyor.

Yatırımcıların Beklentileri

Bugün yurt içinde TCMB'nin 4. enflasyon raporu ve finansal yatırım araçlarının reel getiri oranı dikkat çekerken, yurt dışında Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi takip edilecek. Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 8.800 ve 8.700 seviyeleri destek, 9.000 ve 9.100 puanları ise direnç konumunda değerlendiriliyor.

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