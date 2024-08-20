Borsa İstanbul Güne Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta %0,16 düşüş ile 10.038,19 puandan işlem görmeye başladı. Önceki kapanışa göre 16,02 puan azalma kaydetti.

Sektör Gelişmeleri

Bankacılık endeksi %0,43, holding endeksi ise %0,12 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazanan madencilik sektörü oldu ve %3,41 oranında artış yaşadı. Menkul kıymet yatırım ortaklığı ise %1,49 geriledi.

Dünün Verileri

Dün, BIST 100 endeksi %2,36 değer kazanarak 10.054,20 puanla günü tamamladı. Analistler, küresel piyasalardaki pozitif seyri, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın perşembe günü başlayacak Jackson Hole Sempozyumu'nda faiz indirimine dair sinyaller vermesi beklentisine bağlıyor.

TCMB Faiz Kararları Bekleniyor

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararları dikkatle izleniyor. AA Finans’a katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB’nin Ağustos ayında politika faizini %50’de sabit tutmasını bekliyor. Yıl sonu politika faizi beklentileri ise ortalama %46,50 olarak hesaplandı.

Teknik Analiz ve Önemli Seviyeler

Analistler, TCMB’nin açıklayacağı para politikası kararında, geleceğe yönelik ipuçlarının takip edileceğini bildiriyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 10.000 ve 9.850 puanları destek seviyeleri, 10.100 ve 10.200 puanları ise direnç seviyeleri olarak değerlendiriliyor.

Yarın, Merkez Bankası'nın faiz kararları yanı sıra uluslararası yatırım pozisyonu ve Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) gibi verilerin yanı sıra Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi ve enflasyon verileri de takip edilecek.