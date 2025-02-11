Borsa İstanbul Güne Düşüşle Başladı: BIST 100 Endeksi 9.840,00 Puanda

Borsa Güne Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06 düşüşle 9.840,00 puandan başladı. Açılışta endeks, önceki kapanışa göre 5,85 puan ve yüzde 0,06 oranında azalış gösterdi.

Sektör Endekslerinde Dalgalanma

Bankacılık endeksi %0,04, holding endeksi ise %0,03 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında dikkat çeken bir gelişme ise finansal kiralama ve faktoringin %3,74 kazanç sağlamasıydı. En çok kaybettiren sektör ise %0,85 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel Gelişmeler ve Analist Beklentileri

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %1,06 değer kaybıyla 9.845,85 puandan tamamladı. Küresel piyasalarda ise ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife açıklamaları fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor. Bugün ise gözler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde yapacağı konuşmaya çevrildi.

BIST 100 Teknik Analizi

Analistler, bugün yurt içinde perakende satışlar, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'nin konuşmalarının takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.750 puanın destek, 10.000 ve 10.100 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu vurguladılar.