Borsa İstanbul Güne Yatay Başladı

Borsa İstanbul'da Yatay Başlangıç

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne %0,04'lük bir artışla 10.033,67 puandan açıldı.

Açılış Verileri

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışına göre 3,94 puan ve %0,04 artış göstererek 10.033,67 puana ulaştı.

Sektörel Gelişmeler

Bankacılık endeksi yatay bir seyir izlerken, holding endeksi ise %0,07 oranında değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazancı %0,35 ile metal ana sanayi sağlarken, taş toprak %0,90 ile en fazla gerileyen sektör oldu.

Piyasa Analizi

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul, %1,44'lük bir değer artışıyla 10.029,73 puandan kapanış yaptı. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası(Fed) faiz indirim döngüsüne başlamasının ardından risk iştahı artarken, resesyon endişeleri ve jeopolitik riskler de piyasa üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Bugünkü Beklentiler

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise ABD'de haftalık mortgage başvuruları ve yeni konut satışlarının önemli olduğunu vurguladı. Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 10.150 ve 10.290 seviyelerinin direnç, 10.010 ve 9.900 puanın ise destek konumunda olduğu ifade ediliyor.