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Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı

BIST 100 endeksi, Borsa İstanbul'da açılışta yüzde 1,2 artışla 9.532,38 puana ulaştı.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 10:00
Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da Sert Yükseliş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,2 yükselişle 9.532,38 puan seviyesinden başladı. Açılışta, BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 112,72 puan artış gösterdi.

Sektör Endekslerinde Kazançlar

Bankacılık endeksi yüzde 1,45, holding endeksi ise yüzde 1,14 değer kazandı. Genel olarak tüm sektör endeksleri kazanç sağlarken, en yüksek yükselişleri metal eşya makina ve ulaştırma sektörleri kaydetti. Bu iki sektör, sırasıyla yüzde 1,61 oranında artış gösterdi.

Önceki Güne Düşüşle Veda Edildi

Dün ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, %2,12 oranında bir düşüşle 9.419,66 puan seviyesinden günü kapattı.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından olumlu bir hava hakimken, Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası kararları yatırımcılar için önemli bir gündem maddesi oldu.

Ödemeler Dengesi Beklentileri

Bugün Türkiye'de açıklanacak olan ödemeler dengesi verileri dikkatle takip edilecek. AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne göre, ekonomistler cari işlemler hesabının Temmuz ayında 749 milyon dolar fazla vereceğini öngördü. Cari işlemler açığının 2024'te ise 20 milyar 414 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Teknik Analiz Verileri

Analistler ayrıca, yurt içinde açıklanacak olan haftalık para ve banka istatistikleri ile yurtdışında Avro Bölgesi'nde ECB'nin faiz kararı, ABD'de ÜFE, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve federal bütçe dengesi gibi verilerin de takip edileceğini belirtiyor. BIST 100 endeksi açısından 9.600 ve 9.750 seviyeleri direnç, 9.500 ve 9.400 seviyeleri ise destek konumunda değerlendiriliyor.

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