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Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne %0,98 artışla 9.730,98 puandan başladı. Bankacılık sektörü öne çıktı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 09:59
Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı!

Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,98 yükselişle 9.730,98 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 94,86 puan artış gösterdi.

Öne Çıkan Sektörler

Bankacılık endeksi yüzde 1,37, holding endeksi ise yüzde 1,04 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran ise yüzde 1,78 ile ulaştırma oldu. Tek kaybettiren sektör ise yüzde 0,08 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olarak belirlendi.

Piyasalardaki Gelişmeler

Dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul, günü yüzde 0,25 değer kaybederek 9.636,12 puandan kapatmıştı. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarından gelen ihtiyatlı duruşun sürmesi ve ekonomik verilere göre kademeli faiz indirimleri sinyalleri ile karışık bir seyir izlerken, gözler bugün başta ABD'de büyüme verileri olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

TCMB Başkanı'nın Konuşması Bekleniyor

Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan'ın İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisinde yapacağı konuşma da yatırımcıların dikkatle takip edeceği unsurlar arasında yer alıyor.

Analistlerin Beklentileri

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da GfK tüketici güven endeksi, ABD'de büyüme, dayanıklı mal siparişleri ve kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere yoğun bir veri gündemi takip edileceğini belirtmektedirler. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 puanın direnç, 9.600 ve 9.500 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu ifade ediyorlar.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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