Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da Artış Devam Ediyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne %0,13 oranında bir yükselişle 9.895,71 puan seviyesinden başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,92 puan ve %0,13 artış gösterdi.

Ayrıca bankacılık endeksi %0,12, holding endeksi ise %0,22 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran %3,98 ile finansal kiralama ve faktoring oldu. %0,27 ile en çok kaybettiren ise spor endeksi oldu.

Dün Tamamlanan İşlem Gününde Yükseliş

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi %0,38 değer kazanarak 9.882,79 puan ile günü tamamladı.

Küresel Piyasalarda Karışık Seyir

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi kararları ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimleriyle ilgili temkinli açıklamaları öne çıkarken, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine ve Fed Başkanı Powell'ın yapacağı sunuma dikkatler çevrildi.

Analistlerin Değerlendirmeleri

Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını belirtirken, yurt dışında ise ABD'deki enflasyon ve Powell'ın açıklamalarının izleneceğini ifade etti. Teknik olarak, BIST 100 endeksinde 9.950 ve 10.000 seviyelerinin direnç, 9.800 ve 9.750 puanın ise destek konumunda olduğu kaydedildi.