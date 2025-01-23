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Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı: BIST 100 10.141,58 Puan

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk saatlerinde yüzde 0,36 artarak 10.141,58 puandan işlem görmeye başladı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 10:03
Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı: BIST 100 10.141,58 Puan

Borsa İstanbul Yükselişle Güne Merhaba Dedi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,36 yükselişle 10.141,58 puandan işlem görmeye başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 36,21 puan artış gösterdi.

Sektörel Performanslar

Açılış itibarıyla bankacılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi ise yüzde 0,41 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran ise yüzde 1,14 ile spor sektörü oldu. En fazla kaybetme yaşayan ise yüzde 0,08 ile sigorta sektörüdür.

Küresel Piyasalarda Belirsizlik

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100, günü %1,06 değer kazanarak 10.105,37 puan ile tamamladı. Küresel piyasalarda, yeni ABD yönetiminin izlediği politikaların olası etkilerine dair belirsizlikler devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan yapay zeka yatırımları ve yeni yönetimin Çin'e karşı kapsamlı tarifeler uygulamaması, piyasalardaki risk iştahını destekliyor.

Merkez Bankası'nın Faiz Kararı Bekleniyor

Yurt içinde gözler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak faiz kararına çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, ocak ayında TCMB'nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekmesini bekliyor. 2025 sonu için politika faizi beklentisinin medyanı ise %30 olarak öngörülüyor.

Gözler Tüketici Güven Endeksinde

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, TCMB'nin faiz kararı, haftalık para ve banka istatistikleri ile yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerini takip edeceklerini belirtti. Teknik olarak BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.250 puan direnç, 10.100 ve 10.000 seviyeleri ise destek konumunda gözüküyor.

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