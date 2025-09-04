Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı: BIST 100 10.763,07'ye Çıktı

Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı

BIST 100, 10.763,07 puana yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne %0,24 yükselişle 10.763,07 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %1,29 değer kaybederek 10.737,68 puandan tamamlamıştı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 25,38 puan artışla 10.763,07 puana çıktı.

Bankacılık endeksi %0,54, holding endeksi %0,23 değer kazandı. Sektör endekslerinin tamamı yükselirken, en çok kazandıran sektör %1,26 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda ise ABD'de tarifelerin enflasyonist etkilerine ilişkin soru işaretleri sürüyor; ülkede iş gücü talebinin azaldığına işaret eden veriler sonrası piyasalarda karışık bir seyir öne çıkıyor.

Gün içi veri gündemi ve teknik seviyeler

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan analistler, BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 puanın direnç, 10.700 ve 10.600 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydediyor.