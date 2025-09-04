DOLAR
41,17 0%
EURO
48,11 -0,08%
ALTIN
4.682,19 0,68%
BITCOIN
4.545.688,91 1,56%

Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı: BIST 100 10.763,07'ye Çıktı

BIST 100 endeksi güne %0,24 artışla 10.763,07 puandan başladı; yatırımcılar yurt içi ve ABD veri gündemini takip ediyor.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 10:02
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 10:02
Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı: BIST 100 10.763,07'ye Çıktı

Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı

BIST 100, 10.763,07 puana yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne %0,24 yükselişle 10.763,07 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %1,29 değer kaybederek 10.737,68 puandan tamamlamıştı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 25,38 puan artışla 10.763,07 puana çıktı.

Bankacılık endeksi %0,54, holding endeksi %0,23 değer kazandı. Sektör endekslerinin tamamı yükselirken, en çok kazandıran sektör %1,26 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda ise ABD'de tarifelerin enflasyonist etkilerine ilişkin soru işaretleri sürüyor; ülkede iş gücü talebinin azaldığına işaret eden veriler sonrası piyasalarda karışık bir seyir öne çıkıyor.

Gün içi veri gündemi ve teknik seviyeler

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan analistler, BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 puanın direnç, 10.700 ve 10.600 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydediyor.

İLGİLİ HABERLER

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Innovation Week 2025: Yapay Zeka Ana Tema — 9-11 Ekim
2
Dolar/TL 41,17 seviyesinde yatay: Fed belirsizliği ve istihdam verileri piyasalarda
3
Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı: BIST 100 10.763,07'ye Çıktı
4
VİOP: BIST 30 Ekim Vadeli Kontratı Güne Düşüşle Başladı
5
AR-GE, Tasarım ve Destek Personeline Vergi Teşviklerinde Usul ve Esaslar Belirlendi
6
Brent petrol 66,95 dolara geriledi — OPEC+ ve ABD stokları baskısı
7
Novatek Arktik LNG 2'den Sevkiyata Başladı

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor