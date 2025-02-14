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Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı: BIST 100 Endeksi 9.930,00 Puanı Aştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 yükselişle 9.930,00 puandan başladı. Bankacılık ve holding endeksleri de değerlendi.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 10:01
Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı: BIST 100 Endeksi 9.930,00 Puanı Aştı

Borsa İstanbul Yükselişe Geçti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 yükselişle 9.930,00 puan seviyesinden başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,33 puan artış gösterdi.

Sektör Performansı

Günün ilk saatlerinde bankacılık endeksi yüzde 0,30, holding endeksi ise yüzde 0,14 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran ise yüzde 1,07 ile spor sektörü oldu. Öte yandan, en çok kaybettiren sektör ise yüzde 0,39 oranında değer kaybeden ticaret sektörü olarak belirlendi.

Dün Yükselişle Tamamlandı

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,38 değer kazanarak 9.914,68 puan seviyesinden tamamladı.

Küresel İyimserlik Etkili

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelere ilişkin kararlarında müzakere yolunu kapatmaması nedeniyle iyimser bir hava hakim. Bu durum, Borsa İstanbul’un pozitif bir seyir izlemesine katkı sağlıyor.

Yakından Takip Edilecek Veriler

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketi ve konut satışları, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini bildirdi. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.950 ve 10.000 puanın direnç, 9.800 ve 9.700 seviyelerinin ise destek konumunda olduğu kaydedildi.

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