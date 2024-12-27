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Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı: BIST 100 Endeksi 9.962,71 Puanı Gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne %0,14 artışla 9.962,71 puandan başladı. Sektörlerdeki yükseliş dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 09:59
Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı: BIST 100 Endeksi 9.962,71 Puanı Gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,14 yükselişle 9.962,71 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,70 puan ve yüzde 0,14 artışla 9.962,71 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,04, holding endeksi yüzde 0,16 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran sektör yüzde 0,72 ile spor oldu.

Yurt içinde dün yükseliş eğilimi gösteren Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,33 artışla 9.949,01 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda Noel tatili dönüşü işlem hacimleri düşük kalmaya devam ederken, ABD Merkez Bankası (Fed)'nın gevşeme döngüsünde gelecek yıl atacağı adımlara yönelik belirsizliklerle karışık bir seyir izleniyor.

Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yaklaşık iki yıl aradan sonra politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 47,50'ye çekti.

Merkez Bankası ayrıca, gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine karar verdi. Duyuruda, "Enflasyonun ana eğilimi kasım ayında yataya yakın seyretmiştir." ifadeleri yer aldı.

TCMB ayrıca, reeskont kredilerinde toplam faiz maliyetini düşürerek, güncel reeskont kredisi toplam faiz maliyetinin yüzde 29,93 olarak uygulanacağını belirtti.

Bunların yanı sıra, Merkez Bankası, 2025 yılı takvimini internet sitesinde yayımladı. Yayımlanan takvime göre gelecek yıl 8 PPK toplantısı, 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu açıklanacak.

Açıklanan takvime göre, gelecek yılın ilk para politikası kararı 23 Ocak 2025'te verilecek.

Analistler, bugün yurt içindeki veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan ise BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.200 puanın direnç, 9.900 ve 9.700 seviyelerinin destek konumunda olduğu ifade ediliyor.

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