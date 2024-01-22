İstanbul'daki otopark ücretleri görenlere pes dedirtti

İstanbul'da yaşayan ve arabası olan kişilerin en büyük sorunlarından biri park yeri bulmaktır. Yaşam maliyetinin yüksek olması otoparkı da etkisi altına aldı. İstanbul'un en işlek ilçelerinden Laleli'de otoparkların saatlik ücreti sosyal medya platformu X'te büyük ilgi gördü. Saatlik otopark ücretini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

OTOPARK ÜCRETLERİNE ZAM

Son yıllarda artan yaşam pahalılığı otopark fiyatlarını da olumsuz etkiledi. Özel otoparkın maliyeti bölgeye göre değişmektedir ancak bazı bölgelerde şaşırtıcı derecede pahalı olabilmektedir. Son olarak sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf viral oldu. İstanbul'un en işlek ilçelerinden Laleli'de otopark ücretleri paylaşılıyor. Aracınızı 0-2 saat gözetimsiz bırakmanız durumunda 340 lira otopark ücreti ödemeniz gerekecektir. Bu fiyatı gören halk bu duruma tepki gösterdi ve ilginç yorumlar yaptı. İşte yüzleri güldüren o yorumlar:

"Utanmasalardı asgari ücret isterlerdi."

"Arabanın çekilmesi daha ucuz olurdu."

"VİP misin kardeşim? Otopark ücreti ne kadar?"

"Maksimum bir fiyat olmalı. Park yeri çok pahalı ve park yeri yok."





"Zaten Laleli'de Türklere ait dükkan yok. Yabancılar için çok ucuz. Keşke euro ile yazsalar."

"Delirdi."

“Restoran menüsü gibi”

"Eğer Tofaş giderse farlardan birini geride bırakacaktır."

“Otopark ücretlerinin neden bu kadar arttığını gerçekten merak ediyorum.”

“Onu yol kenarında bırakıp bir bilet almayı tercih ederim.”

"Yiyecek fiyatlarından dolayı olduğunu sanıyordum..."