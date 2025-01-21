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Borsa İstanbul Günü Düşüşle Kapatıyor: BIST 100 Endeksi 9.999,55 Puan

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,30 düşüşle 9.999,55 puandan kapattı. Bankacılık ve iletişim sektörleri dikkat çekici performans sergiledi.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 18:21
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 18:21
Borsa İstanbul Günü Düşüşle Kapatıyor: BIST 100 Endeksi 9.999,55 Puan

Borsa Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,30 değer kaybederek 9.999,55 puan seviyesinde tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 29,76 puan azalma göstererek yatırımcıları endişelendirdi.

Günün toplam işlem hacmi ise 100,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Sektörlerden ise dikkat çeken gelişmeler yaşandı; bankacılık endeksi yüzde 1,44 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,58 değer kaybetti.

Sektör Performansı

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran iletişim sektörü yüzde 1,91 ile öne çıkarken, en çok kaybettiren sektör ise tekstil deri oldu ve 2,56 oranında düşüş yaşadı.

Küresel Piyasalardaki Etkiler

Küresel piyasalarda, ABD'de ikinci kez başkanlık görevini devralan Donald Trump'ın açıklamalarının ardından karışık bir seyir dikkat çekti. Yatırımcıların odağında, ülkenin önemli ticaret ortaklarıyla yürütülecek ekonomik ve ticari ilişkiler yer alıyor.

Gelecek Veri Gündemi

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını belirtirken, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'in açıklamaları ile ABD'de öncü göstergeler endeksinin takip edileceği ifade edildi. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 9.800 seviyelerinin destek, 10.100 ve 10.150 puanın ise direnç konumunda olduğu değerlendiriliyor.

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