Borsa İstanbul Günü Yükselişle Tamamladı: BIST 100 Endeksi 9.659,96 Puan

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,15 değer kazanarak 9.659,96 puan seviyesinden tamamladı. Önceki kapanışa göre 110,07 puan artış gösteren endeksin toplam işlem hacmi ise 125 milyar lira olarak belirlendi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,80 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 0,66 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında ise en fazla kazandıran sektör, yüzde 4,84 ile ulaştırma oldu. En çok kaybettiren sektör ise yüzde 1,73 ile madencilik olarak kaydedildi.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed)'nın gelecekte alacağı kararlarla ilgili belirsizlikler ve artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle karışık bir seyir izliyor. Analistler, yarın yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri ve yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışları, New York Fed tüketici güven endeksi ile Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının dikkatle takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 9.700 ve 9.800 puan direnç seviyeleri, 9.600 ve 9.500 puanları ise destek konumunda değerlendirilmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.