Borsa İstanbul Günün Başında Sert Düşüş Yaşadı

BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 6,87 kayıpla 10.060,48 puana düştü; devre kesici devreye girdi.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 10:01
Borsa İstanbul Günün Başında Sert Düşüş Yaşadı

Borsa İstanbul'da işlem gören BIST 100 endeksi, güne sert bir düşüşle başladı. Endeks, açılışta %6,87 değer kaybederek 10.060,48 puana geriledi. Önceki kapanışa göre 741,75 puanlık bir azalış gösteren BIST 100, devre kesici mekanizmasını devreye soktu.

Bankacılık endeksi %7,02 ve holding endeksi %6,69 oranında değer kaybederken, tüm sektör endeksleri gerilerken en fazla kaybı %7,56 ile iletişim endeksi yaşadı.

Dün yurt içinde satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul, günü %0,55 kayıpla 10.802,23 puandan kapatmıştı. Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı ekonomi ve ticaret politikaları ile jeopolitik risklerin etkisi karışık bir seyir oluştururken, gözler bu akşam ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından alınacak para politikası kararlarına çevrildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyor. Politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın alacağı yönlendirmeler, piyasalar üzerinde önemli etki yaratabilir.

Yurt içinde ise İBB Başkanı İmamoğlu ile Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın da bulunduğu toplam 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etme" suçundan gözaltı kararı verildiği bildiriliyor.

Ayrıca, Borsa İstanbul, BIST 50 endeksi ile işlem gören paylarda, bugünkü seansta 1 gün süresince açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralını uygulama kararı aldı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını belirtirken, uluslararası planda Fed'in faiz kararı ve Avro Bölgesi enflasyon verilerinin piyasaların odağı olacağını vurguladı. Teknik açıdan ise BIST 100 endeksinde 10.000 ve 9.900 seviyelerinin destek, 10.100 ve 10.200 puanın direnç konumunda olduğu ifade edildi.

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