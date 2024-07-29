Borsa İstanbul Haftaya Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul'da Düşüş Eğilimi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,58 azalışla 10.827,98 puandan başladı. Açılışta endeks, önceki kapanışa göre 63,44 puan gerileyerek bu seviyeye indi.

Sektör Endekslerinde Değer Kaybı

Bankacılık endeksi yüzde 1,16 ve holding endeksi yüzde 0,43 değer kaybı yaşadı. Sektörler arasında en fazla kazanç sağlayan bilişim sektörü yüzde 0,15 artış gösterirken, en çok kaybeden ise bankacılık oldu.

Geçtiğimiz Haftanın Son Raporu

Cuma günü dar bantta hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,18 artışla 10.891,42 puandan tamamladı.

Küresel Piyasalarda Dikkat Çeken Gelişmeler

Analistler, küresel piyasalardaki gözlerin, ABD, Japonya ve İngiltere merkez bankalarının para politikası kararları ile yoğun makroekonomik veri akışında olduğunu belirtiyor. Enflasyonla mücadelede son aşamalara yaklaşılması beklenirken, bu haftaki toplantılardan bankaların stratejisi hakkında ipuçları alınması öngörülüyor.

Fed’in Faiz Kararı Beklentisi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), çarşamba günü politika faizini yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken; politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacak.

İstihdam Raporu ve Destek Seviyeleri

Para piyasalarındaki fiyatlamalar, Fed'in yıl sonuna kadar 3 kez faiz indirimine gidebileceğini işaret ediyor. Ayrıca, istihdam raporundaki verilerin Banka'nın faiz indirimi konusundaki belirsizlikleri azaltacağı tahmin ediliyor.

Yurt içinde veri gündemi sakin, yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi raporunun izleneceği belirtiliyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.750 ve 10.500 puan destek seviyeleri, 11.000 puan ise direnç noktasında değerlendiriliyor.