Borsa İstanbul Haftaya Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul, yeni haftaya yüzde 0,24 düşüşle 10.481,45 puan seviyesinden başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 25,65 puan ve yüzde 0,24 azalış gösterdi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,06 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,45 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran, yüzde 0,89 ile finansal kiralama ve faktoring oldu; en fazla kaybettiren ise yüzde 3,16 ile ticaret endeksi olarak kaydedildi.

Yurt içinde Cuma günü, alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul, BIST 100 endeksini yüzde 0,46 değer kazanarak 10.507,11 puan seviyesinden tamamladı. Küresel piyasalarda ise ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği korumacı ticaret politikalarının ticaret savaşlarını derinleştirebileceğine dair endişeler ve ABD ekonomisinde büyüme yavaşlaması ihtimalleri, risk algısını artırmış durumda.

Öte yandan, Borsa İstanbul'da BIST 50 Endeksinde yer alan hisse senetlerinde, bugünkü seansta 1 gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanması kararlaştırıldı. Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi ile yurt dışında Almanya'da sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi, ayrıca Avro Bölgesi’nde Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 10.350 ve 10.300 puan destek seviyeleri, 10.550 ve 10.650 puan ise direnç seviyeleri olarak izlenecek.