Borsa İstanbul Haftaya Düşüşle Başladı: BIST 100 Endeksi 9.606,37 Puan

Borsa İstanbul, haftaya düşüşle başladı. BIST 100 endeksi, %0,55 azalışla 9.606,37 puandan açıldı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 53,10 puan ve %0,55 değer kaybederek 9.606,37 puana geriledi.

Bankacılık endeksi %0,54, holding endeksi ise %0,65 düşüş yaşadı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazanç sağlayan %1,79 ile spor olurken, en çok kaybeden %0,83 ile finansal kiralama ve faktoring sektörü oldu.

Yurt içinde, Ramazan Bayramı öncesi son işlem günü olan cuma günü Borsa İstanbul, alış ağırlıklı seyir izleyerek günü %0,49 değer kazanarak 9.659,48 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda ise, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklaması beklenen tarifelere ilişkin belirsizliklerin etkisiyle karışık bir seyir gözlemleniyor. Analistler, yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile yurt dışında ABD’de ADP özel sektör istihdamı ve Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirtiyorlar.

Teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.500 puanları destek seviyeleri, 9.750 ve 9.850 seviyeleri ise direnç konumunda olarak değerlendirilmektedir.