DOLAR
42,6 -0,02%
EURO
49,64 -0,15%
ALTIN
5.759,28 0,08%
BITCOIN
3.950.156,7 0,33%

Garanti BBVA Mobil’de 'Kredi Koçum' ile Finansal Koçluk

Garanti BBVA, mobil uygulamasına 'Kredi Koçum' özelliğini ekledi; kişiye özel kredi teklifleri, ödeme takibi ve bilgilendirici içerikler sunuyor.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 10:22
Garanti BBVA Mobil’de 'Kredi Koçum' ile Finansal Koçluk

Garanti BBVA Mobil’de 'Kredi Koçum' ile Finansal Koçluk

Mobil uygulamada kişiye özel finansal yönlendirme

Garanti BBVA, müşterilerinin finansal durumlarını daha iyi yönetmelerini sağlamak amacıyla geliştirdiği Kredi Koçum özelliğini Garanti BBVA Mobil uygulamasına entegre etti.

Kredi Koçum, uygulamanın Durumum bölümünde yer alıyor ve kullanıcılara ödeme takvimini düzenli takip etme, kişisel bilgileri güncel tutma gibi finansal davranışları iyileştirici pratik tavsiyeler sunuyor.

Özellik, ayrıca kişiye özel hesaplanan kredi, avans hesap ve kredi kartı hızlı limit tekliflerini bir arada göstererek müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik daha hızlı ve net karar almalarını destekliyor.

Faydalı Bilgiler bölümünde ise kredi notunun nasıl hesaplandığı, nakit avans ve kredi arasındaki fark gibi sık sorulan konular sade ve anlaşılır bir dille açıklanıyor. Bu sayede kullanıcılar finansal terimler ve seçenekler hakkında bilgi sahibi olarak daha bilinçli hareket edebiliyor.

Banka, Kredi Koçum ile müşterilerinin finansal alışkanlıklarını güçlendirip gelecekte doğabilecek ihtiyaçlar için sağlam bir temel oluşturmalarına yardımcı olmayı hedefliyor. Garanti BBVA, müşterilerinin finansal durumlarını destekleyen yeni ve faydalı özellikler eklemeye devam edeceğini belirtiyor.

GARANTİ BBVA, MÜŞTERİLERİNİN FİNANSAL DURUMLARINI DAHA İYİ YÖNETEBİLMELERİ VE GELECEĞE DAHA...

GARANTİ BBVA, MÜŞTERİLERİNİN FİNANSAL DURUMLARINI DAHA İYİ YÖNETEBİLMELERİ VE GELECEĞE DAHA HAZIRLIKLI OLMALARINI DESTEKLEMEK İÇİN GELİŞTİRDİĞİ YENİ ‘KREDİ KOÇUM’ ÖZELLİĞİNİ GARANTİ BBVA MOBİL’DE HAYATA GEÇİRDİ.

İLGİLİ HABERLER

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eşarj, Kullanıcı Önerisiyle İzmir Aliağa'ya 180kW Hızlı Şarj İstasyonu Açtı
2
Samsun Büyükşehir GES’lerle 285 Milyon TL Tasarruf Sağladı
3
Kilis'te Döner 30 TL'ye Düştü: Esnaftan İndirim Akımı
4
Kırklareli'de TÜFİS ile Tarım Ürünleri Fiyatlarına Sıkı Kontrol
5
Adilcevaz'da Şeker Pancarı Sökümü Hızla İlerliyor
6
BIST 100 İlk Yarıda %0,43 Geriledi — İşsizlik ve Dış Ticaret Verileri Etkiledi
7
TCMB Döviz Kurları (Saat 15.30) — Gösterge Kurlar

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar