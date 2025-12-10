Garanti BBVA Mobil’de 'Kredi Koçum' ile Finansal Koçluk

Mobil uygulamada kişiye özel finansal yönlendirme

Garanti BBVA, müşterilerinin finansal durumlarını daha iyi yönetmelerini sağlamak amacıyla geliştirdiği Kredi Koçum özelliğini Garanti BBVA Mobil uygulamasına entegre etti.

Kredi Koçum, uygulamanın Durumum bölümünde yer alıyor ve kullanıcılara ödeme takvimini düzenli takip etme, kişisel bilgileri güncel tutma gibi finansal davranışları iyileştirici pratik tavsiyeler sunuyor.

Özellik, ayrıca kişiye özel hesaplanan kredi, avans hesap ve kredi kartı hızlı limit tekliflerini bir arada göstererek müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik daha hızlı ve net karar almalarını destekliyor.

Faydalı Bilgiler bölümünde ise kredi notunun nasıl hesaplandığı, nakit avans ve kredi arasındaki fark gibi sık sorulan konular sade ve anlaşılır bir dille açıklanıyor. Bu sayede kullanıcılar finansal terimler ve seçenekler hakkında bilgi sahibi olarak daha bilinçli hareket edebiliyor.

Banka, Kredi Koçum ile müşterilerinin finansal alışkanlıklarını güçlendirip gelecekte doğabilecek ihtiyaçlar için sağlam bir temel oluşturmalarına yardımcı olmayı hedefliyor. Garanti BBVA, müşterilerinin finansal durumlarını destekleyen yeni ve faydalı özellikler eklemeye devam edeceğini belirtiyor.

