Zorlu Enerji, S&P Global ESG’de 85 Puanla Küresel Öne Çıktı

Zorlu Enerji, S&P Global CSA değerlendirmesinde 11 puan artışla 85 puana yükselerek çevresel, sosyal ve yönetişimde yüksek performans sergiledi.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 11:50
Zorlu Enerji, S&P Global'in CSA (Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi) modeline göre yaptığı güncel ESG değerlendirmesinde 85 puan alarak küresel ölçekteki konumunu güçlendirdi. Şirket, çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında dengeli ve yüksek performans sergiledi.

Değerlendirme Detayları

Bir önceki dönemden 11 puanlık iyileşme göstererek skorunu 74ten 85e yükselten Zorlu Enerji, çevresel boyutta 88, sosyal boyutta 85 ve yönetişim/ekonomik boyutta 76 puan aldı. S&P Global değerlendirmesinde veri açıklama şeffaflığı çok yüksek seviyede değerlendirildi.

Öne Çıkan Kriterler ve Teknik Performans

S&P Global değerlendirmesinde en fazla ağırlık verilen kriterler arasında Product Stewardship (ürün sorumluluğu), Climate Strategy (iklim stratejisi) ve Human Capital Management (insan sermayesi yönetimi) yer aldı. Zorlu Enerji, iklim stratejisi alanında 93 puan alırken; biyoçeşitlilik 99, atık ve emisyon yönetimi 97 puan ile öne çıktı.

Üretim ve gelir yapısına ilişkin puanlar da yüksek seviyede gerçekleşti: sürdürülebilir gelirler 97, elektrik üretim portföyü 98, üretim verimliliği 100. Müşteri memnuniyeti sistemleri (Customer Relations) ve şeffaf raporlama (Transparency & Reporting) 100 puan aldı. İş etiği uygulamaları 98, tedarik zinciri yönetimi 96, risk ve kriz yönetimi 91 ve bilgi güvenliği 85 olarak değerlendirildi.

İklim Stratejisi ve Uygulamalar

Zorlu Enerji, düşük karbonlu ekonomiye geçiş kapsamında yalnızca yenilenebilir kaynaklara yatırım yaparak sera gazı salımlarının azaltılmasına katkı sağlıyor. Şirketin iklim uygulamaları arasında net-sıfır hedefleri, iklim risk analizleri, TCFD uyumu ve iç karbon fiyatlaması yer alıyor.

CEO Elif Yener'in Açıklaması

"ESG alanındaki yükselen performansımız, çevresel sürdürülebilirlikte güçlü bir şirket olduğumuzu ve üretim portföyü ile gelir yapımızda yüksek sürdürülebilirlik standartlarına sahip olduğumuzu ortaya koyuyor. Çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında dengeli ve güçlü performansımızla gurur duyuyoruz. Enerji dönüşümünün sorumluluğunu ve liderliğini üstlenen bir şirket olarak, ESG alanlarında ölçülebilir hedefler koyuyor ve bunları somut aksiyonlarla destekliyoruz. Stratejik hedeflerimiz arasında dahil olduğumuz ESG endekslerinde sektörel liderlik pozisyonumuzu korumak yer alırken 2040’a kadar net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda ilerlerken, su verimliliği ve biyoçeşitlilik alanında da güçlü hedefler belirledik. 2035’e kadar doğa için net pozitif bir şirket olmayı ve ekosistemlerin güçlenmesine katkı sunmayı hedefliyoruz. 2030’a kadar üretilen birim enerji başına su kullanımını her yıl azaltmayı taahhüt ediyoruz. Kuraklık riski yüksek bölgelerde suyu en verimli biçimde kullanacak teknolojilere yatırım yapıyoruz" dedi.

