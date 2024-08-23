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Borsa İstanbul İlk Yarısını Geride Bıraktı

BIST 100 endeksi günün ilk bölümünde gerileyerek yatırımcıları endişelendirdi.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 13:10
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 13:10
Borsa İstanbul İlk Yarısını Geride Bıraktı

Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi Düşüşte

Borsa İstanbul'da işlem gören BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %1,35 değer kaybederek 9.787,77 puana geriledi. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışına göre 133,63 puan düşen endeksin toplam işlem hacmi 29,6 milyar lira olarak gerçekleşti.

Sektörel Performanslar

Bankacılık endeksi %1,45, holding endeksi ise %1,88 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında madencilik %0,69 ile kazanç sağlarken, en fazla kaybı %2,15 ile spor endeksi yaşadı.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Küresel piyasalarda dikkatler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nda yapacağı açıklamalara çevrildi. Enflasyonla mücadelede son aşamalara yaklaşılırken, Fed’in eylülden itibaren alacağı kararlar yatırımcıların öncelikli gündem maddesi oldu.

Analistlerin Beklentileri

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin durgun geçeceğini, yurt dışında ise Jackson Hole Sempozyumu'ndan gelecek haberlerin ve ABD'de yeni konut satışlarının takip edileceğini belirtti. BIST 100 endeksi için teknik açıdan 9.700 ve 9.600 puanın destek, 9.900 ile 10.000 seviyelerinin ise direnç seviyeleri olduğunu kaydettiler.

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