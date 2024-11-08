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Borsa İstanbul VİOP'ta Endeks Kontratı Düşüşle Başladı

VİOP'ta aralık vadeli endeks kontratı, açılışta 0.1 oranında düşüş gösterdi. Yatırımcılar TCMB'nin raporunu bekliyor.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 09:29
Borsa İstanbul VİOP'ta Endeks Kontratı Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul VİOP'a İlk Adımlar

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 düşüşle 10.265,00 puandan başladı.

Açılış Verileri ve Önceki Kapanış

Açılış seansında, önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 azalış ile 10.265,00 seviyesinden işlem gören endeks kontratı, dünkü normal seansı yüzde 0,8 artışla 10.276,00 puandan tamamlamıştı. Akşam seansında ise %0,3'lük bir düşüş ile 10.250,00 puana geriledi.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Küresel piyasalarda ise ABD Merkez Bankası (Fed) dün politika faizini, beklentiler dahilinde 25 baz puan indirerek 4,50-4,75 aralığına düşürdü. Bu durum, karışık bir piyasa görüntüsü oluşturdu.

TCMB'nin Raporuna Dikkat

Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın yapacağı yılın 4. Enflasyon Raporu sunumu yatırımcıların odağında. TCMB, daha önceki raporda 2024 sonunda enflasyonun yüzde 38'e gerileyeceğini öngörmüştü.

Analistlerin Beklentileri

Analistler, TCMB'nin 4. Enflasyon Raporu'nun yanı sıra finansal yatırım araçlarının reel getiri oranı ve yurt dışında Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini bildirdi. Teknik olarak, endeks kontratında 10.200 ve 10.100 puanın destek seviyeleri, 10.300 ve 10.400 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğu belirtildi.

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