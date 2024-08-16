Borsa İstanbul Yükselişle Güne Başladı

Borsa İstanbul'dan Yükseliş Haberi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni güne %0,59 oranında bir artışla 10.041,43 puandan başladı. Açılışta endeks, bir önceki kapanışa göre 58,45 puanlık bir yükseliş gösterdi.

Sektör Performansları

Bankacılık endeksi %0,50 ve holding endeksi %0,42 değer kazandı. Sektörler arasında en yüksek artış %2,20 ile ulaştırma sektöründe görülürken, en fazla kayıp %1,17 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı sektöründe yaşandı.

Dünki Trend ve Veriler

Dünkü itibarıyla BIST 100 endeksi, %1,55 değer kazanarak 9.982,98 puandan günü kapatmıştı. Analistler, ABD'de açıklanan verilerin resesyon korkularını hafiflettiğini belirterek, bu durumun küresel piyasalarda olumlu bir etki yarattığına dikkat çekti.

Bugünkü Beklentiler

Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi, konut fiyat endeksi ve özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gibi verilerin yanı sıra, Avro Bölgesi dış ticaret dengesi, ABD inşaat izinleri, konut başlangıçları ve Michigan tüketici güven endeksi verileri de izlenecek.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 10.100 ve 10.200 puanlarının direnç, 10.000 ve 9.800 puanlarının ise destek seviyeleri olarak öne çıktığını ifade ediyor.