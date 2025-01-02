Borsa İstanbul Yükselişle Günü Tamamladı: BIST 100 Endeksi 9.961,34 Puan

Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,33 değer kazanarak 9.961,34 puan ile kapandı. Endeks, önceki kapanışına göre 130,79 puan artış gösterirken, toplam işlem hacmi 105,9 milyar lira olarak gerçekleşti.

Sektörel Performans

Bankacılık endeksi yüzde 3,05, holding endeksi ise 1,83 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran spor (%5,86) olurken, en çok kaybettiren sektör ise sigorta (%2,47) oldu.

Küresel Piyasalar

Küresel piyasalarda, ABD'de görevi devralacak yeni yönetimin atacağı adımlar ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecekteki politikalarına ilişkin belirsizliklerle yılın ilk işlem gününde karışık bir seyir gözlemleniyor.

Önümüzdeki Veri Gündemi

Analistler, yarın yurt içinde enflasyon, ihracat rakamları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti ve haftalık para ve banka istatistikleri gibi verilerin takip edileceğini belirtiyor. Yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı ve ABD'de ISM imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) gibi önemli veriler bekleniyor.

Enflasyon Beklentileri

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,61 artabileceğini öngördü. Aynı ekonomistlerin tahminlerine göre, yıllık enflasyon bir önceki ay yüzde 47,09 iken aralık ayında yüzde 45,21 seviyesine gerileyecek. Ayrıca, 2025 sonu için enflasyon beklentisi aralık itibarıyla yüzde 27,32 olarak belirlendi.