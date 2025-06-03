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Borusan Holding Müsilaj Farkındalık Etkinliği ile Denizlerimizi Korumayı Amaçlıyor

Borusan Holding, Gemlik Körfezi'nde düzenlediği etkinlikte müsilajın etkilerini ve çözüm önerilerini ele aldı.

Yayın Tarihi: 03.06.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 12:00
Borusan Holding Müsilaj Farkındalık Etkinliği ile Denizlerimizi Korumayı Amaçlıyor

Borusan Holding'den Müsilaj Farkındalık Etkinliği

Borusan Holding, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Gemlik Körfezi'nde "Müsilaj Farkındalık Etkinliği" düzenledi. Bu önemli program, sivil toplum, kamu ve özel sektörden temsilcilerin bir araya gelmesiyle gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Mustafa Sarı'nın Bilgilendirici Sunumu

Etkinlikte, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, müsilajın ekosisteme ve bölge halkına olan etkilerini detaylı bir şekilde anlattı. Müsilaj oluşumunun nedenleri ve zararları ile çözüm önerilerini bilimsel verilerle destekleyen Sarı, deniz altındaki kirliliğe dikkat çekmek amacıyla dalış gerçekleştirdi.

Uzmanlarla Bilgi Paylaşımı

Dalış sonrası, katılımcılar müsilajı engellemek için gereken önlemler hakkında uzmanlardan bilgi alma fırsatı buldu. Programda ayrıca, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ve Borusan Port Genel Müdürü Hamdi Erçelik de konuşmalar yaptı.

Umut Pina Projesi ve Belgesel Gösterimi

Etkinlikte, Marmara Denizi'nin endemik canlısı pinianın korunması ve bilinirliğinin artırılması amacıyla Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı kapsamında hayata geçirilen Umut Pina projesi ile ilgili belgesel gösterimi de yapıldı.

Sonuç olarak, Prof. Dr. Sarı, etkinlik sonunda "Cam Balık'ın Yolculuğu Umut Pina" ve "Cam Balık'ın Yolculuğu Deniz ve İnsan" adlı kitaplarını imzalayarak katılımcılara hediye etti.

Borusan Holding, Dünya Çevre Günü kapsamında Gemlik Körfezi'nde "Müsilaj Farkındalık Etkinliği"...

Borusan Holding, Dünya Çevre Günü kapsamında Gemlik Körfezi'nde "Müsilaj Farkındalık Etkinliği" düzenledi. Etkinlik kapsamında, müsilaj sorununa ve deniz altındaki kirliliğe dikkati çekmek için dalış yapıldı. Fotoğrafta Marmara Denizi'nin endemik canlısı pinalar ve deniz çayırları görülüyor.

Borusan Holding, Dünya Çevre Günü kapsamında Gemlik Körfezi'nde "Müsilaj Farkındalık Etkinliği"...

Borusan Holding, Dünya Çevre Günü kapsamında Gemlik Körfezi'nde "Müsilaj Farkındalık Etkinliği" düzenledi. Etkinlik kapsamında, müsilaj sorununa ve deniz altındaki kirliliğe dikkati çekmek için dalış yapıldı. Fotoğrafta Marmara Denizi'nin endemik canlısı pinalar ve deniz çayırları görülüyor.

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