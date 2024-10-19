Boyner, Pembe Top Sahada Projesine Yedinci Kez Destek Veriyor

Boyner'den Meme Kanseri Farkındalığı İçin Önemli Adım

Boyner, çeşitli sosyal sorumluluk projelerine olan desteğiyle dikkat çekerken, bu yıl "Pembe Top Sahada" projesine yedinci kez katkıda bulunuyor. Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü işbirliğiyle gerçekleştirilen proje, Ekim ayı boyunca meme kanseri farkındalığına dikkat çekmek için çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Erken Teşhisin Önemi Vurgulanıyor

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl 11. kez hayata geçirilen "Pembe Top Sahada" projesi, meme kanseri ile mücadelede erken teşhisin kritik rolüne dikkat çekmeyi hedefliyor. Boyner'in desteğiyle, proje daha geniş kitlelere ulaşarak, kadınları bilinçlendirme ve erken teşhis için harekete geçmeleri konusunda teşvik etme amacı güdüyor.

Pembe Top, Basketbol Sahasında

Bu yılki etkinliklerde, Anadolu Efes’in Olimpiakos ile oynadığı Turkish Airlines EuroLeague maçında, ünlü sunucu Çağla Şikel'in basket atışıyla sahada yer alan Pembe Top, Ekim ayı boyunca meme kanseriyle mücadelede farkındalık yaratmaya devam edecek.

Boyner, Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü işbirliğiyle hayata geçirilen "Pembe Top Sahada" projesine bu yıl yedinci kez destek oluyor.