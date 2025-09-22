Brent Petrol 66,56 Dolarla İşlemde: AB Yaptırımları ve OPEC+ Etkisi

Brent Petrol 66,56 Dolarla İşlemde

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 66,56 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Cuma günü 67,15 dolara kadar yükselen fiyat, günü 66,12 dolardan tamamlamıştı. Bugün saat 09.34 itibarıyla Brent'teki artış %0,6 seviyesinde gerçekleşti. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 62,69 dolardan işlem gördü.

Piyasa hareketlerinin arkasındaki faktörler

Petrol fiyatlarındaki yükselişte birden fazla unsur etkili oldu. Avrupa Birliği'nin Rusya'nın enerji gelirlerini sınırlamaya yönelik yeni yaptırımları ve ABD'nin Rus enerjisine karşı aldığı sert önlemler fiyatları yukarı çekti. Buna ek olarak, Irak'ın OPEC+ kapsamında uyguladığı üretim kısıntılarını kaldırmaya başlaması ve ihracat artışı da arz tarafında etkili oldu.

AB yaptırımları ve Rus enerji politikası

Avrupa Komisyonu'nun Rusya'ya yönelik 19. yaptırım paketi kapsamında, mevcut kuralları ihlal ederek Rus enerjisini ithal eden üçüncü ülke şirketlerine yaptırım uygulanması öngörülüyor. Ayrıca, Rusya'nın 'gölge filosu' olarak tanımlanan 118 geminin listeye alınması planlanıyor. AB, ABD'nin baskısıyla Rusya'dan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatına yönelik yasağı 1 Ocak 2027'ye çekmeyi hedefliyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, enerji alanında atılan yeni adımları açıklarken şunları söyledi: 'Rusya'nın savaş ekonomisi fosil yakıtlardan elde edilen gelirlerle ayakta duruyor. Bu gelirleri azaltmak istiyoruz. Bu nedenle Rus LNG'sinin Avrupa pazarlarına ithalatını yasaklıyoruz. Musluğu kapatmanın zamanı geldi. Buna hazırız.'

ABD ve diğer jeopolitik gelişmeler

ABD yetkilileri bu önlemleri desteklerken, Donald Trump da AB'ye Çin ve Hindistan gibi büyük Rus petrolü alıcılarına ağır tarifeler uygulama ve Rus enerjisinden daha hızlı vazgeçme çağrısında bulundu. Öte yandan Trump yönetiminin 'H-1B' çalışma vizelerine 100 bin dolarlık başvuru ücreti getirme kararı küresel piyasalarda risk iştahını törpüledi.

Irak'ın üretim ve ihracat verileri

Irak, OPEC+ anlaşması kapsamında uyguladığı gönüllü üretim kesintilerini kademeli olarak kaldırdı ve petrol ihracatını artırdı. Ülkenin devlet petrol pazarlama şirketi SOMO, ağustosta günlük ortalama 3,38 milyon varil ihracat yapıldığını, eylülde ise bu rakamın 3,4-3,45 milyon varil/gün aralığında beklendiğini açıkladı.

Piyasa beklentileri ve teknik seviyeler

Uzmanlar, son altı ayda artan stokların arzın talebi aştığını, Çin ve ABD'nin stratejik rezervlerindeki alımların fazlayı emdiğini ancak bunun kısa vadede fiyatlarda yükseliş potansiyelini sınırladığını belirtiyor. Fed'in faiz indirimlerine devam edeceği beklentileri ve liderler arası görüşmelerden gelen olumlu işaretler piyasaları desteklese de, küresel risk unsurları yatırımcıları dikkatli olmaya zorluyor.

Teknik olarak Brent petrolde 68,69 dolar direnç, 65,37 dolar ise destek bölgesi olarak izleniyor.