Brent petrol 67,27 dolara çıktı — Fiyatlar arz endişeleriyle yükseldi

Brent petrol 67,27 dolardan alıcı buluyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 67,27 dolardan işlem görüyor. Dün 67,54 dolara kadar yükselen fiyat, günü 67,18 dolar seviyesinden tamamlamıştı. Bugün saat 09.20 itibarıyla fiyatlar yüzde 0,13 artışla tekrar 67,27 dolar seviyesine çıktı. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 63,16 dolardan işlem gördü.

Piyasa tepkisi: Arz endişeleri öne çıktı

Fiyatlardaki yükselişte, Ukrayna'nın Rusya'daki rafinerilere yönelik insansız hava aracı saldırılarının ardından oluşabilecek olası arz kesintileri etkili oldu. Uluslararası basında yer alan haberlere göre, Ukrayna pazar günü Rusya'nın kuzeybatısındaki Leningrad bölgesindeki Kirishi petrol rafinerisini hedef aldı.

Leningrad Valisi Aleksandr Drozdenko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus petrol ve gaz şirketi Surgutneftegaz'a ait Kirishi rafinerisinde düşürülen üç Ukrayna İHA'sının enkazının yangına yol açtığını bildirdi. Drozdenko, yangının söndürüldüğünü ve can kaybı olmadığını belirtti. Ancak Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırılarını yoğunlaştırması, muhtemel arz kesintilerine ilişkin endişeleri artırarak petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekledi.

Küresel gelişmeler ve risk iştahı

ABD ile Çin arasında gerçekleşen görüşme sonrasındaki olumlu haber akışı da küresel piyasalarda risk iştahını destekleyerek petrol fiyatlarına katkı sağladı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin ile TikTok konusunda bir çerçeve anlaşmaya varıldığını belirterek, bunun ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından onaylanması gerektiğini bildirdi. Trump, Cuma günü Şi Cinping ile görüşeceğini ifade ederek ilişkilerin güçlü olmaya devam ettiğini kaydetti.

Para politikası ve talep beklentileri

Yatırımcılar ayrıca ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısını izliyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılıyor ve yıl sonuna kadar toplamda 3 faiz indirimi bekleniyor. Beklenen faiz indiriminin daha düşük borçlanma maliyetleri yoluyla yakıt talebini artırabileceği değerlendiriliyor.

Teknik seviyeler

Analistler, Brent petrolde teknik olarak 68,73 dolar'ın direnç, 65,24 dolar'ın ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.