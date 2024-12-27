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Brent Petrol Fiyatı 72,74 Dolar, Ekonomik Veriler Artışı Destekliyor

Brent petrolün varil fiyatı 72,74 dolar seviyesine yükseldi. Ekonomik veriler, fiyat artışını destekliyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 09:49
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 09:49
Brent Petrol Fiyatı 72,74 Dolar, Ekonomik Veriler Artışı Destekliyor

Brent Petrol Fiyatı 72,74 Dolar Seviyesinde

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 72,74 dolardan işlem görmektedir. Dünde 73,72 dolara kadar yükselen fiyat, günü 72,72 dolar ile tamamladı. Bugün saat 09.17 itibarıyla, fiyat %0,02 artış göstererek 72,74 dolara ulaştı. Bu sırada Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 69,41 dolardan satılmaktadır.

Güçlü Ekonomik Veriler Fiyat Artışını Destekliyor

Petrol fiyatlarındaki bu yükseliş, dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'den gelen güçlü ekonomik verilerle destekleniyor. ABD’de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 21 Aralık ile biten haftada 1000 kişi azalarak 219 bine düştü. Bu rakam, piyasa beklentisi olan 223 binin altında gerçekleşti.

Ayrıca, Mastercard tarafından yayınlanan perakende satış raporunda, ABD’deki perakende satışların tatil sezonunda yıllık bazda %3,8 artış gösterdiği belirtiliyor. Otomotiv hariç perakende satışların aynı dönemle karşılaştırıldığında %3,8 yükseldiği kaydedildi.

Çin Ekonomisine Yönelik Beklentiler

Öte yandan, dünyanın en çok petrol ithal eden ülkesi olan Çin'de de gelecek yıl için ekonomik iyileşme beklentileri fiyat artışlarını etkileyen bir diğer faktör. Dünya Bankası'nın yayımladığı rapora göre, Çin'in ekonomik büyüme beklentileri, bu yıl ve gelecek yıl için yukarı yönlü revize edildi. Çin ekonomisinin, 2024'te %4,9 ve 2025'te %4,5 büyüyeceği tahmin ediliyor.

Teknik Analiz

Brent petrolde teknik analizlerde, 74,13 doların direnç, 71,11 doların ise destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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