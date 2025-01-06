Brent Petrol Fiyatı 76,04 Dolar: Piyasalardaki Belirsizlikler Etkili

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 76,04 dolar seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü 76,57 dolara kadar yükselerek günü 76,47 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrol, bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık %0,6 azalma ile 76,04 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 73,21 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam verileri ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları öncesi aşağı yönlü harekete geçti. Beyaz Saray'daki görevini 20 Ocak'ta devralacak ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın izleyeceği korumacı ticaret politikalarının enflasyonu artıracağı endişeleri sürerken, bu politikaların sonuçları ABD Merkez Bankasının (Fed) yol haritasını etkileyecek.

Bu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 29 Ocak'ta açıklayacağı yılın ilk para politikası kararında politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, yılın ilk faiz indiriminin Mayıs ayında yapılacağına yönelik beklentiler ön planda.

Bankanın bu yıl faiz indirim hızını azaltacağına dair beklentiler, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde ekonomik hareketliliğin yavaşlayacağına işaret ederek fiyatların düşmesine neden oluyor. Ayrıca, ABD dolarının diğer para birimlerine karşı değer kazanması, piyasa oyuncularının talep iştahını törpüleyerek fiyatların aşağı yönlü hareketini desteklemeye devam ediyor. Dolar endeksi yeni haftaya %0,1 azalışla 108,9'dan başlamasına rağmen, Kasımdan bu yana en yüksek seviyelere yakın seyrediyor.

Brent petrolde teknik olarak 76,72 doların direnç, 70,48 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.