Brent Petrol Fiyatı 76,98 Dolar: Soğuk Hava ve Talep Artışı Etkili

Brent petrolün varil fiyatı 76,98 dolara yükseldi. Soğuk hava ve artan talep, fiyatlarda önemli rol oynuyor.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 09:28
Brent Petrol Fiyatı 76,98 Dolar: Soğuk Hava ve Talep Artışı Etkili

Brent Petrol Fiyatları Yükseliyor

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 76,98 dolardan işlem görüyor. Dün, 76,93 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,91 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Bugün saat 09.09 itibarıyla, Brent petrolün varil fiyatı kapanışa göre yaklaşık %0,09 artış göstererek 76,98 dolara ulaştı. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 73,68 dolardan alıcı buldu.

Soğuk Hava ve Arz Talep Dengesizliği

Fiyatlardaki kısmi artışta, soğuk havaların etkisiyle petrol talebinin artacağına dair beklentiler öne çıkıyor. ABD'de yaşanan soğuk hava, petrol üretimi ve rafineri operasyonlarına olan endişeleri artırarak fiyatların yükselişini destekliyor.

Özellikle, ısıtmak için kullanılan yakıtlara olan talebi artıran soğuk hava, ABD Enerji Enformasyon İdaresi’nin (EIA) verilerine göre kalorifer yakıtı stoklarının geçen hafta 632 bin varil azaldığını gösterdi. ABD ham petrol stoklarının ardı ardına yedinci haftada düşmesi ve Rusya'dan deniz yoluyla ihracatın Ağustos 2023'ten bu yana en düşük seviyesine gerilemesi, petrol fiyatlarını olumlu etkiliyor.

Avrupa'daki Hava Koşulları da Dikkat Çekiyor

Avrupa'da da etkisini göstermeye başlayan soğuk hava, fiyatları destekleyici bir rol üstleniyor. İngiltere’de soğuk hava dalgası ve buzlanma nedeniyle "sarı alarm" verilirken; Belçika'da kar yağışı yolları buzlaştırdı. Fransa'nın kuzeyinde ise aşırı soğuk ve kar yağışı nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

Küresel Petrol Talebi Beklentileri

Uzmanlar, ocak ayında soğuk havanın yakıt tüketimini artıracağı ve Çin Yeni Yılı tatili ile seyahatlerin başlamasıyla küresel petrol talebinin güçlü seyredeceği öngörüsünde bulunuyor. Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın arz daralması ile ilgili endişeler, fiyatların yükselişini destekliyor. OPEC+ grubu, gönüllü üretim kesintileri dahil olmak üzere günlük yaklaşık 5,85 milyon varil arz kesintisi yapmaktadır.

Teknik Analiz

Brent petrolde 77,73 dolar'ın direnç, 71 dolar'ın ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

İLGİLİ HABERLER

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Şimşek, Depremzede Mükelleflere Mücbir Sebep Halini 6 Ay Uzattı
2
İnşaat Maliyet Endeksi Kasım 2024'te Yüzde 0,04 Arttı
3
Türkiye'de Sanayi Üretim Endeksi Kasım 2024'te Artış Gösterdi
4
Altının Gram Fiyatı 3 Bin 49 Lira ile Yükselişini Sürdürüyor
5
Kasım 2024 İstihdam İstatistikleri: Türkiye'de İstihdam 168 Bin Kişi Azaldı
6
Kasım 2024'te Türkiye'de İşsizlik Oranı %8,6'ya Düştü
7
Kasım 2024 Sanayi Üretim Endeksi: Aylık Yüzde 2,9, Yıllık Yüzde 1,5 Artış

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi