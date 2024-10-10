Brent Petrol Fiyatı Artış Gösterdi

Brent Petrol Fiyatı Güncel Durum

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 76,83 dolardan işlem görmeye devam ediyor. Önceki gün 78 dolara kadar çıkan fiyat, günü 76,58 dolardan kapatmıştı. Bugün saat 09:52 itibarıyla, Brent petrolün varil fiyatı, kapanış fiyatına göre yüzde 0,33 artarak 76,83 dolara ulaştı.

Fiyat Artışına Neden Olan Faktörler

Fiyat artışında en büyük faktörlerden biri, Orta Doğu'daki İsrail, Hamas ve Hizbullah arasındaki çatışmaların daha geniş bir çatışmaya yol açabileceği endişesi. Bunun yanı sıra, dünyanın en büyük petrol ithalatçılarından biri olan Çin'in ekonomisini canlandırmak için yeni mali teşvikler açıklayacağına dair beklentiler de etkili oluyor.

Önemli Olaylar ve Gelişmeler

Orta Doğu'daki savaş tehlikeleri, petrol arzında aksama riskini artırırken, Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin de yaralandığını bildirdi. Tüm bu olaylar, uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarını etkileyen önemli unsurlar arasında.

Öte yandan, Beşşar Esed rejimine ait haber ajansı SANA, İsrail'in Suriye'nin Humus ilinin güneyinde bir araba fabrikasına saldırdığını iddia etti. Saldırının ardından maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Piyasalardaki Beklentiler

Petrol talebinin artması beklenirken, teknik analizler, Brent petrolü için 78,13 ile 80,94 dolar aralığını direnç, 75,32 ile 72,51 dolar aralığını ise destek bölgesi olarak öne çıkarıyor. Bu durum, yatırımcıların gözünü Orta Doğu'daki gelişmelere ve Çin'deki ekonomik teşviklere çevirmesine yol açtı.