Brent Petrol Fiyatı Yükseliyor: İşte Son Gelişmeler

Brent Petrol Fiyatı 76,15 Dolar Seviyesinde İşlem Görüyor

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı, 76,15 dolar seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. Önceki gün 76,50 dolara kadar yükselen fiyat, gün sonunda 75,83 dolara gerilemişti. Bugün saat 09.44 itibarıyla kapanışa göre %0,4 oranında artış gösterek 76,15 dolar seviyesine ulaşmış durumda.

Petrol Fiyatlarındaki Artışın Nedenleri

Petrol fiyatlarındaki bu artış, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin etkisiyle güçlendi. ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, 2024'ün dördüncü çeyreğinde ABD ekonomisi %2,3 büyüme kaydetti. Bu büyüme oranı, piyasa beklentilerinin gerisinde kalmasına rağmen, bu durum petrol talebine dair endişeleri azaltarak fiyatların yükselmesine katkıda bulundu.

Ayrıca, geçtiğimiz hafta işsizlik maaşı başvurularının 207 bine gerilemesi, talebin artacağı yönündeki beklentileri güçlendirdi ve petrol fiyatlarının yükselmesine katkı sağladı.

OPEC+ Toplantısı ve Arz Sıkıntısı

Piyasalarda dikkate alınan bir diğer önemli unsur ise 3 Şubat'ta yapılması planlanan OPEC+ toplantısı. Son dönemde ABD'nin Rusya'ya uyguladığı petrol yaptırımları, küresel arzdan 1 milyon varilin üzerinde petrolün çekilmesine yol açarak arz sıkıntısı endişelerini artırdı. Bu durum, fiyatların yukarı yönlü hareketini desteklerken üretici ülkelerin üretim planlarını gözden geçirmelerine neden olabilir.

ABD Ekonomisindeki Gelişmelerin Etkisi

Öte yandan, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifeleri ile küresel ticareti olumsuz etkileyebileceği yönündeki endişeler de petrol piyasaları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Bu durumun, ABD Merkez Bankası (Fed)'nın enflasyonla mücadelede elde ettiği başarıları tehdit edebileceği iddiaları öne çıkıyor.

Yeni bir enflasyon artışı yaşanması halinde, Fed'in faiz indirimlerine dur verme olasılığı, petrol fiyatlarını sınırlayabilir. Teknik olarak ise Brent petrol için destek noktası 74,52 dolar, direnç noktası ise 81,54 dolar olarak izleniyor.