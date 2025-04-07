Brent Petrol Fiyatları Düşüşte: 4 Yılın En Düşük Seviyesi 63,20 Dolar

Brent Petrol Fiyatlarında Çarpıcı Düşüş

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 63,20 dolardan işlem görmeye başladı. Cuma günü 69,82 dolara kadar yükselen varil fiyatı, gün içerisinde 65,84 dolar seviyesine geriledi. Bugün saat 09:32 itibarıyla %3,87 oranında bir düşüşle 63,20 dolara indi. Aynı zamanda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 59,67 dolar seviyesinde alıcı buldu.

Ticaret Tarife Endişeleri Etkili

Petrol fiyatlarındaki bu sert düşüşün arkasında ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret tarifelerine dair tekrar eden sert söylemleri ve OPEC+ grubunun mayısta üretim artışı yapma planlarını açıklaması yatıyor. Trump, uygulamaya koyduğu tarifeleri "ilaç" olarak nitelendirerek geri adım atmayı düşünmediğini belirtti.

Küresel Ticaret Savaşları Tedirgin Ediyor

ABD'nin yeni gümrük tarifelerine yapılan misilleme hazırlıkları, Çin ve Avrupa Birliği gibi büyük ekonomiler tarafından ortaya konarak küresel ticaret savaşı endişelerini yeniden gündeme getirdi. uzmanlar, bu adımların küresel ekonomik zararlara yol açabileceği, petrol talebini olumsuz etkileyeceğini vurguluyor.

Talep Daralması ve OPEC+ Kararları

OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, 3 Nisan'da yaptığı açıklamada, 1 Nisan itibarıyla günlük 2,2 milyon varillik gönüllü üretim kesintisini sonlandırma kararını açıkladı. Mayıs itibarıyla günlük 411 bin varillik üretim artışı yapılacağı belirtildi, bu da talep daralması ile arz fazlası endişelerini artırdı.

Uzmanlardan Önemli Değerlendirmeler

Analistler, Trump’ın kararları ve OPEC+'ın üretim artışı planlarının petrol talebini önemli ölçüde baskıladığına dikkat çekiyor. Petrol fiyatlarının önümüzdeki dönemde 80 dolara dönmesi beklenmiyor. Teknik olarak 70,49 dolar direnç, 62,28 dolar ise destek seviyeleri olarak izleniyor.