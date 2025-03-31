Brent Petrol Fiyatları Düşüşte: Varil 72,56 Dolar

Brent Petrol Varil Fiyatı 72,56 Dolar
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,56 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 73,47 dolara kadar yükselen Brent petrol, günü 72,76 dolar seviyesinde tamamladı. Bugün saat 10.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,27 azalarak 72,56 dolara düştü. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 69,11 dolardan alıcı buldu.
ABD'nin Dış Politikası Fiyatları Etkiliyor
Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes çabalarını engellemesi durumunda Rusya'ya ve İran'a ek tarifeler uygulayacağı yönündeki açıklamaları sonrasında geriledi. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna ile müzakerelerin yapılabilmesi için "meşru bir yönetim olması gerektiği" yönündeki sözlerine "çok sinirli ve kızgın"
Trump, Rusya ile anlaşmaya varılamazsa ve bu durumun Moskova'nın bir hatası olduğunu düşünürse, "Rus petrolüne ikincil tarifeler getireceği" uyarısında bulundu ve "Eğer Rusya'dan petrol alırsanız, ABD'de iş yapamayacağınız anlamına gelir"1 ay içerisinde yürürlüğe girebileceğini de belirtti.
Ayrıca, İran'ın nükleer programını "tamamen sona erdirmesi" talebinde bulunan Trump, bu ülkede de ek tarifelerle tehditte bulunarak "nükleer silah geliştirmeme konusunda anlaşma sağlanamazsa, İran'ı daha önce hiç görmedikleri şekilde bombalayacaklarını" Geçtiğimiz hafta, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ticari ham petrol stoklarının 3,3 milyon varil azalarak 433,6 milyon varile düştüğünü açıkladı. Bu durum, uzmanların 1 milyon 500 bin varil artış beklentisini aşarak ülkede talebin arttığını gösteriyor. Dünyanın en fazla petrol tüketen ülkesi olan ABD'de talep artışı fiyatların düşüşünü kısıtlıyor. Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak ABD'deki istihdam verileri ve karşılıklılık esaslı tarifeleri dikkatle izleyecek.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nden Stok Açıklaması
Geçtiğimiz hafta, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ticari ham petrol stoklarının 3,3 milyon varil azalarak 433,6 milyon varile düştüğünü açıkladı. Bu durum, uzmanların 1 milyon 500 bin varil artış beklentisini aşarak ülkede talebin arttığını gösteriyor. Dünyanın en fazla petrol tüketen ülkesi olan ABD'de talep artışı fiyatların düşüşünü kısıtlıyor.
Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak ABD'deki istihdam verileri ve karşılıklılık esaslı tarifeleri dikkatle izleyecek.