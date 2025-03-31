DOLAR
37,93 0,32%
EURO
41,04 0,51%
ALTIN
3.798,1 -0,83%
BITCOIN
3.093.292,19 1,25%

Brent Petrol Fiyatları Düşüşte: Varil 72,56 Dolar

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 72,56 dolara geriledi. ABD'nin dış politikası fiyatları etkilemeye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 10:40
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 10:40
Brent Petrol Fiyatları Düşüşte: Varil 72,56 Dolar

Brent Petrol Varil Fiyatı 72,56 Dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,56 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 73,47 dolara kadar yükselen Brent petrol, günü 72,76 dolar seviyesinde tamamladı. Bugün saat 10.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,27 azalarak 72,56 dolara düştü. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 69,11 dolardan alıcı buldu.

ABD'nin Dış Politikası Fiyatları Etkiliyor

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes çabalarını engellemesi durumunda Rusya'ya ve İran'a ek tarifeler uygulayacağı yönündeki açıklamaları sonrasında geriledi. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna ile müzakerelerin yapılabilmesi için "meşru bir yönetim olması gerektiği" yönündeki sözlerine "çok sinirli ve kızgın"

Trump, Rusya ile anlaşmaya varılamazsa ve bu durumun Moskova'nın bir hatası olduğunu düşünürse, "Rus petrolüne ikincil tarifeler getireceği" uyarısında bulundu ve "Eğer Rusya'dan petrol alırsanız, ABD'de iş yapamayacağınız anlamına gelir"1 ay içerisinde yürürlüğe girebileceğini de belirtti.

Ayrıca, İran'ın nükleer programını "tamamen sona erdirmesi" talebinde bulunan Trump, bu ülkede de ek tarifelerle tehditte bulunarak "nükleer silah geliştirmeme konusunda anlaşma sağlanamazsa, İran'ı daha önce hiç görmedikleri şekilde bombalayacaklarını"

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nden Stok Açıklaması

Geçtiğimiz hafta, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ticari ham petrol stoklarının 3,3 milyon varil azalarak 433,6 milyon varile düştüğünü açıkladı. Bu durum, uzmanların 1 milyon 500 bin varil artış beklentisini aşarak ülkede talebin arttığını gösteriyor. Dünyanın en fazla petrol tüketen ülkesi olan ABD'de talep artışı fiyatların düşüşünü kısıtlıyor.

Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak ABD'deki istihdam verileri ve karşılıklılık esaslı tarifeleri dikkatle izleyecek.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!

SGK'dan Milyonlara Prim İadesi Müjdesi: Toplu Ödemeler Başladı!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Borsa İstanbul Haftaya Yükselişle Başladı
2
10 bin TL emekli maaşı alanlar dikkat! Yeni maaşınız az önce açıklandı
3
Adana OSB'de Sanayide Kullanılabilir 35 Ham Madde Tespit Edildi
4
Avrupa Borsalarında Olumsuz Seyir Devam Ediyor
5
OECD Raporu: Küresel Okyanus Ekonomisinde Büyüme Tehdit Altında
6
Karakaya Barajı'nda Yenilenen Türbin Çarkı ile Verimlilik Artıyor
7
Türkiye Tohum Sektöründe Küresel Bir Güç Oluyor

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!

SGK'dan Milyonlara Prim İadesi Müjdesi: Toplu Ödemeler Başladı!