Brent Petrol Fiyatları Düşüşte: Varil 72,56 Dolar

Brent Petrol Varil Fiyatı 72,56 Dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,56 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 73,47 dolara kadar yükselen Brent petrol, günü 72,76 dolar seviyesinde tamamladı. Bugün saat 10.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,27 azalarak 72,56 dolara düştü. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 69,11 dolardan alıcı buldu.

ABD'nin Dış Politikası Fiyatları Etkiliyor

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes çabalarını engellemesi durumunda Rusya'ya ve İran'a ek tarifeler uygulayacağı yönündeki açıklamaları sonrasında geriledi. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna ile müzakerelerin yapılabilmesi için "meşru bir yönetim olması gerektiği" yönündeki sözlerine "çok sinirli ve kızgın"

Trump, Rusya ile anlaşmaya varılamazsa ve bu durumun Moskova'nın bir hatası olduğunu düşünürse, "Rus petrolüne ikincil tarifeler getireceği" uyarısında bulundu ve "Eğer Rusya'dan petrol alırsanız, ABD'de iş yapamayacağınız anlamına gelir"1 ay içerisinde yürürlüğe girebileceğini de belirtti.