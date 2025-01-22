Brent Petrol Fiyatları: Varil Başına 78,28 Dolar

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 78,28 dolar olarak işlem görüyor. Önceki gün 79,61 dolara kadar yükselmişken, dün günü 78,80 dolar seviyesinde kapattı. Bugün saat 09:51'de kapanışa göre yaklaşık %0,6 azalarak 78,28 dolara gerileme kaydetti. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 75,32 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatlarının bu durumu, ABD Başkanı Donald Trump'ın enerji üretimini artırmak için ulusal acil durum ilan etmesiyle bağlantılı olarak değerlendiriliyor. Trump'ın seçim vaatleri doğrultusunda belirlediği politikalar, küresel piyasalarda arz kesintisi yaşanmayacağı algısını pekiştiriyor ve bu durum fiyatların aşağı yönlü hareketini destekliyor.

Trump ayrıca, eski başkan Joe Biden tarafından getirilen petrol ve doğal gaz sondajının yasaklanmasına yönelik kararnamenin iptal edilmesiyle çevre politikalarının değişebileceğine dair yorum yapılıyor. Bu durum, piyasa oyuncularının arz endişelerini hafifletiyor.

Ek olarak, Trump yönetiminin Kanada ile Meksika'ya yüzde 25 oranında gümrük vergisi getirmeyi planladığını söyleyerek, Çin'e %10 gümrük vergisi uygulama tarihini 1 Şubat olarak işaret etmesi de fiyatları aşağı çekiyor.

Bu gelişmeler, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de fiyatların artmasına yönelik beklentilerin azalmasına yol açarken, petrol talebinin düşeceği endişelerini artırıyor. Öte yandan, Avrupa ve ABD'de soğuk havaların ısınma yakıtı talebini artırabileceği öngörüleri, fiyatların daha fazla düşmesini engelliyor.

Sert kış koşulları nedeniyle Kuzey Dakota'da günlük petrol üretiminin 130 bin ile 160 bin varil arasında düşeceğine dair bilgiler, piyasa oyuncularının arz endişelerini yeniden gündeme getiriyor ve fiyatları yukarı yönlü etkileyebiliyor.

Brent petrolde teknik olarak 82,31 dolar direnci ve 71,85 dolar desteği izlenmeye devam ediliyor.