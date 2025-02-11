Brent Petrol Fiyatları Yükselişte: Varil 76,10 Dolar

Brent Petrolun Varil Fiyatı 76,10 Dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 76,10 dolardan işlem görüyor. Dün, 75,85 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 75,81 dolar seviyesinde tamamladı. Bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 76,10 dolara ulaştı. Aynı vakitte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,47 dolardan satıldı.

Artan Arz Endişeleri ve Ticarete Yansımalar

Petrol fiyatlarının yükselişinin temel nedeni, Rusya'nın petrol üretiminin OPEC+ kotasının altında kalması sebebiyle artan arz endişeleridir. Ancak, küresel ticaret gerilimlerinin ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebileceği yönündeki kaygılar, fiyat artışlarının sınırlı kalmasına neden oldu. Son günlerde petrol fiyatları yaklaşık yüzde 2 değer kazandı ve bu toparlanma, arzın daralmasına dair işaretlerle desteklendi.

Rusya’nın İhracat Kesintileri ve ABD Yaptırımları

Öte yandan, Avrupa ülkelerinin Rusya'nın "gölge filosuna" el koyma planları, piyasadaki endişeleri artırdı. ABD, geçen ay Rus petrol tankerleri ve üreticilerine yönelik yeni yaptırımlar uygulamaya başlaması sonucu, Rusya'nın Çin ve Hindistan'a yaptığı petrol sevkiyatlarını önemli ölçüde aksattı.

Piyasalarda Gözler Fed ve Haftalık Raporlarda

Brent petrol fiyatlarında teknik olarak 77,02 doların direnç, 72,70 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed), faiz oranlarını bir sonraki çeyreğe kadar düşürmeyeceğini açıklaması da fiyatların yükselişini kısıtlıyor. Fed Başkanı Jerome Powell bugün yapacağı açıklamalarda ABD ekonomisindeki gelişmeleri değerlendirecek.

Son olarak, Amerikan Petrol Enstitüsü ve ABD Enerji Enformasyon İdaresi tarafından yayımlanacak haftalık raporlar, petrol piyasalarının yönünü belirlemede kritik bir rol oynayacak.