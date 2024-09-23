Brent Petrol Fiyatlarında Artış: 74,27 Dolar Seviyesini Aştı

Brent Petrol Fiyatları ve Küresel Etkiler

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı, 74,27 dolar seviyesine ulaştı. Cuma günü 75 dolara kadar yükselen fiyat, haftayı 73,69 dolardan kapatmıştı. Bugün, saat 09.13 itibarıyla petrol fiyatı, kapanışa göre yüzde 0,79 değer kazandı.

Batı Teksas Petrolü (WTI) Fiyatı

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrol varili 71,62 dolardan işlem görmekte. Bu fiyatlar, artan piyasa talebi ve jeopolitik gerginliklerin etkisiyle yön buluyor.

Orta Doğu'da Gerginlikler ve Petrol

Petrol fiyatlarındaki yükselişin temel sebebi olarak Orta Doğu'da artan çatışmalar gösteriliyor. Özellikle, İsrail’in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik yoğun saldırıları, bölgedeki gerginlikleri artırıyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana, saldırılarda 41 bin 431 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 95 bin 818 kişinin yaralandığı tahmin ediliyor.

İsrail Hava Saldırıları

Hafta sonunda, İsrail ordusunun Gazze'deki bir okulu bombalaması sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, çeşitli bölgelere düzenlenen saldırılarda toplamda 24 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan'da Fırtınalı Günler

Sadece Gazze değil, Lübnan da çatışmalardan nasibini alıyor. Lübnan Hizbullahı ile İsrail ordusu arasındaki gerilim, karşılıklı saldırılara yol açarak tırmanıyor. Uzmanlar, mevcut durumu göz önüne alarak bir bölgesel savaş ihtimalini de değerlendiriyor.

Teknik Analiz

Teknik olarak, Brent petrole ilişkin destek ve direnç seviyeleri belirlenmiştir. 75,14 ile 76,14 dolar aralığı direnç bölgesi olarak izlenirken, 74,14 ile 73,14 dolar aralığı destek bölgesi olarak değerlendirilmektedir.