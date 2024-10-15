Brent Petrol Fiyatlarında Düşüş Devam Ediyor

Brent Petrol Varil Fiyatı 74,38 Dolar Oldu

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı, 74,38 dolardan işlem görüyor. Geçtiğimiz gün 78,04 dolara kadar yükselen fiyat, günü 75,43 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Bugün ise, kapanışa göre yüzde 1,4 azalarak 74,38 dolara geriledi.

WTI Fiyatında Gelişmeler

Aynı anda Batı Texas türü (WTI) ham petrol varili 70,55 dolardan işlem gördü. Petrol fiyatlarındaki düşüşte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)'nin küresel petrol talebi tahminini aşağı yönde revize etmesi etkili oldu.

OPEC'in Aylık Raporu ve Talep Öngörüleri

OPEC, bu yıl için küresel petrol talebi öngörüsünü bir önceki tahminine göre günlük 106 bin varil aşağı yönlü revize etti. Buna göre, 20251 milyon 640 bin varil artması bekleniyor. Ancak OPEC'in bu ayki raporunda, Çin kaynağı talep artış öngörüsü günlük 70 bin varil altında kaldı.

Orta Doğu'daki Gelişmeler

Petrol fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskının bir diğer nedeni, Orta Doğu'daki devam eden çatışmalar ve İsrail'in, İran'ın enerji tesislerine saldırmayı planlamadığına dair gelen güvence haberleri. Uluslararası kaynaklara göre, İsrail yönetimi ABD Başkanı’na bu hususta güvence vermiş durumda.

Teknik Analiz

Petrol fiyatları için teknik düzeyler de takip ediliyor; 80,46 dolar direnç noktası, 69,78 dolar ise destek noktası olarak izlenebilir.