DOLAR
41,15 -0,24%
EURO
48,02 0,26%
ALTIN
4.515,02 -0,17%
BITCOIN
4.531.331,58 1,61%

Brent petrol varili 67,68 dolarda — Fed ve büyüme etkisi

Brent petrolün varili 67,68 dolardan işlem görüyor; ABD büyüme verileri, Fed beklentileri ve jeopolitik gelişmeler fiyatları yönlendiriyor.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 09:37
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 09:37
Brent petrol varili 67,68 dolarda — Fed ve büyüme etkisi

Brent petrol varili 67,68 dolar seviyesinde işlem görüyor

Piyasa verileri

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda bugün saat 09.29 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 67,68 dolar oldu. Dün gün içinde 67,99 dolara kadar yükselen Brent, günü 67,60 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 64,12 dolardan işlem gördü.

Fiyatları etkileyen faktörler

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD'de açıklanan güçlü büyüme verileri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylülde faiz indirimine gideceğine dair beklentiler belirleyici oldu.

ABD ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3,3 büyüyerek beklentileri aştı. Bu durum, resesyon endişelerini azaltırken piyasalarda risk iştahını artırdı; ekonomik canlanmanın sanayi üretimi ve ulaştırma faaliyetlerini desteklemesi, petrol talebinin yüksek kalacağı beklentisini güçlendirdi.

Fed'in eylülde 25 baz puanlık faiz indirimi yapacağına yüzde 85 ihtimal verilirken, yıl sonuna kadar ikinci bir indirim daha öngörülüyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, eylül toplantısında 25 baz puanlık indirimi destekleyeceğini ve ilerleyen 3 ila 6 ay içinde ilave indirimler öngördüğünü yineledi.

Uzmanlar, düşük faiz ortamının yatırımcıları riskli varlıklara yönlendirdiğini ve bu görünümün petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceğini belirtiyor.

Yatırımcıların gözü bugün açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi üzerinde. Fed'in enflasyon göstergesi olarak takip ettiği bu veri, bankanın gelecek dönemdeki para politikası kararları açısından belirleyici olacak.

Diğer yandan Rusya-Ukrayna Savaşında barış beklentilerinin zayıflaması ile ABD'nin Hindistan'a uyguladığı ek gümrük tarifeleri gibi jeopolitik ve ticari unsurlar da fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Teknik görünüm

Analistler, Brent petrolde teknik olarak 68,83 doların direnç, 64,76 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini ifade ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Google: Bir Yapay Zeka Sohbeti 9 Saniyelik TV Enerjisine Denk
2
Güney Marmara ve Kuzey Ege'de Balıkçılar 1 Eylül'de 'Vira Bismillah' Diyor
3
Filistin'in Tanınması Gazze Marine Doğal Gaz Projesi İçin Hukuki Zemin Sağlayabilir
4
Avrupa Borsaları Negatif: Almanya Enflasyon ve İşsizlik Verileri Takip Ediliyor
5
H-ÜFE Temmuzda Aylık %3,21, Yıllık %36,35 Arttı — TÜİK Verileri
6
Türkiye'de İnternet Kullanımında Tarihi Eşik: Hiç Kullanmayanlar %9,1'e Düştü (2025)
7
EKK Toplantısı: Cevdet Yılmaz Başkanlığında 2026-2028 OVP Hazırlıkları

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı