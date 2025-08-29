Brent petrol varili 67,68 dolarda — Fed ve büyüme etkisi

Brent petrol varili 67,68 dolar seviyesinde işlem görüyor

Piyasa verileri

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda bugün saat 09.29 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 67,68 dolar oldu. Dün gün içinde 67,99 dolara kadar yükselen Brent, günü 67,60 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 64,12 dolardan işlem gördü.

Fiyatları etkileyen faktörler

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD'de açıklanan güçlü büyüme verileri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylülde faiz indirimine gideceğine dair beklentiler belirleyici oldu.

ABD ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3,3 büyüyerek beklentileri aştı. Bu durum, resesyon endişelerini azaltırken piyasalarda risk iştahını artırdı; ekonomik canlanmanın sanayi üretimi ve ulaştırma faaliyetlerini desteklemesi, petrol talebinin yüksek kalacağı beklentisini güçlendirdi.

Fed'in eylülde 25 baz puanlık faiz indirimi yapacağına yüzde 85 ihtimal verilirken, yıl sonuna kadar ikinci bir indirim daha öngörülüyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, eylül toplantısında 25 baz puanlık indirimi destekleyeceğini ve ilerleyen 3 ila 6 ay içinde ilave indirimler öngördüğünü yineledi.

Uzmanlar, düşük faiz ortamının yatırımcıları riskli varlıklara yönlendirdiğini ve bu görünümün petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceğini belirtiyor.

Yatırımcıların gözü bugün açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi üzerinde. Fed'in enflasyon göstergesi olarak takip ettiği bu veri, bankanın gelecek dönemdeki para politikası kararları açısından belirleyici olacak.

Diğer yandan Rusya-Ukrayna Savaşında barış beklentilerinin zayıflaması ile ABD'nin Hindistan'a uyguladığı ek gümrük tarifeleri gibi jeopolitik ve ticari unsurlar da fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Teknik görünüm

Analistler, Brent petrolde teknik olarak 68,83 doların direnç, 64,76 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini ifade ediyor.