Brent Petrolün Fiyatı 71,65 Dolar Seviyesinde Seyrediyor

Brent Petrol Fiyatı Güncellemesi

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 71,65 dolardan işlem görüyor. Dün, 71,84 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 71,83 dolar seviyesinde tamamladı. Bugün saat 10.04 itibarıyla varil fiyatı, kapanışa göre yaklaşık %0,3 azalarak 71,65 dolara geriledi.

Petrol Piyasalarını Etkileyen Faktörler

Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,10 dolardan işlem gördü. Petrol fiyatlarının düşüş göstermesinde, ABD'de ham petrol stoklarının artışı ve Ukrayna ile Rusya arasında sağlanan ateşkes etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ticari ham petrol stoklarının geçtiğimiz hafta yaklaşık 1 milyon 700 bin varil artışla 437 milyon varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Bu artış, dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD'de talep zayıflığına dair endişeleri artırdı ve petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskıladı.

Ateşkes Görüşmeleri ve Enerji Üretimi

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesinin verimli olduğunu belirtti. Sözcü, iki liderin enerji üretiminde kısmi bir ateşkes konusunda anlaştığını duyurdu.

Leavitt, düzenlediği basın toplantısında, Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkes sürecinin olumlu ilerlediğini ve teknik ekiplerin Suudi Arabistan'da bir araya geleceğini belirtti. Bu durumun, iki ülke arasında kalıcı bir barış için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Diğer Etkileyen Olaylar

Öte yandan, İsrail ordusunun ateşkesi bozması, petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareketini kısıtlama potansiyeli taşıyor. İsrail, 19 Ocak'ta başlayan ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi’ne saldırılara yeniden başlamış durumda.

İsrail ordusunun operasyonları sonucunda, Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, yaklaşık 710 Filistinli hayatını kaybetti. OPEC+ grubu, üretim kesintisi planları sayesinde, arzın azalabileceğine dair beklentilerin güçlenmesi ile birlikte fiyatların daha fazla düşmesini engelleyebilir.

Gelecek Beklentileri

Brent petrol fiyatında, teknik olarak 73,72 doların direnç, 68,28 doların ise destek seviyesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. Önümüzdeki günlerde piyasaları takip etmek önem kazanıyor.